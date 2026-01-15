IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 131

Мачадо за срещата с Тръмп: Беше страхотна

Срещата беше под формата на обяд при закрити врата

15.01.2026 | 22:38 ч. 1
Reuters

Reuters

Носителят на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо заяви, че срещата ѝ в Белия дом с американският президент Доналд Тръмп е била страхотна и е протекла много добре, съобщава Ройтерс.

Срещата беше под формата на обяд при закрити врата.

След срещата Мачадо не сподели дали е подарила на Тръмп Нобеловата си награда за мир, както беше заявила, че може би ще направи.

Малко преди това говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че оценката на президента на САЩ Доналд Тръмп за венецуелската обществена подкрепа за Мачадо остава в сила.

След залавянето на Николас Мадуро от американски специални сили Тръмп заяви, че Мачадо няма голяма обществена подкрепа в родината си, а американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че голяма част от венецуелската опозиция вече живее извън страната.

Свързани статии

И на влизане, и на излизане от Белия дом Мачадо днес беше посрещната от свои поддръжници. Някои от тях тя дори прегърна, отбелязва Асошиейтед прес. Множеството скандираше името й и развяваше венецуелски знамена, а Мачадо им благодари.

По-късно днес Мачадо ще се срещне в Конгреса с американски сенатори. Посещението ѝ във Вашингтон съвпадна с подготовката на изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес, която доскоро беше номер две в управлението на Мадуро, да произнесе първата си реч за състоянието на нацията. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Мария Корина Мачадо Венецуела опозиционен лидер Белия дом Доналд Тръмп среща Нобелова награда
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem