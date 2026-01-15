Мачадо за срещата с Тръмп: Беше страхотна

Носителят на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо заяви, че срещата ѝ в Белия дом с американският президент Доналд Тръмп е била страхотна и е протекла много добре, съобщава Ройтерс.

Срещата беше под формата на обяд при закрити врата.

След срещата Мачадо не сподели дали е подарила на Тръмп Нобеловата си награда за мир, както беше заявила, че може би ще направи.

Малко преди това говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че оценката на президента на САЩ Доналд Тръмп за венецуелската обществена подкрепа за Мачадо остава в сила.

След залавянето на Николас Мадуро от американски специални сили Тръмп заяви, че Мачадо няма голяма обществена подкрепа в родината си, а американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че голяма част от венецуелската опозиция вече живее извън страната.

И на влизане, и на излизане от Белия дом Мачадо днес беше посрещната от свои поддръжници. Някои от тях тя дори прегърна, отбелязва Асошиейтед прес. Множеството скандираше името й и развяваше венецуелски знамена, а Мачадо им благодари.

По-късно днес Мачадо ще се срещне в Конгреса с американски сенатори. Посещението ѝ във Вашингтон съвпадна с подготовката на изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес, която доскоро беше номер две в управлението на Мадуро, да произнесе първата си реч за състоянието на нацията. / БТА