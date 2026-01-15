Мачадо пристигна в Белия дом ще разговаряс Тръмп

Лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо пристигна в Белия дом за разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп, който досега държеше на дистанция носителката на Нобелова награда за мир след свалянето на Николас Мадуро.

Облечена в бял костюм, Мачадо пристигна в комплекса на Белия дом във Вашингтон с автомобил SUV и беше придружена вътре, където е планиран закрит обяд с Тръмп, съобщават американските медии.

рещата между Тръмп и Мачадо може повлияе на начина, по който американският президент се стреми да оформи политическото бъдеще на южноамериканската страна, съобщава Ройтерс.

Мачадо, която избяга от Венецуела чрез дръзко бягство по море през декември, се оказва в конкуренция за подкрепата на Тръмп с членове на венецуелското правителство и се стреми да си осигури роля в управлението на нацията в бъдеще.

Обядът бележи първата лична среща между Тръмп и Мачадо.

Надежда за преминаване към демокрация

След като САЩ заловиха дългогодишния лидер на Венецуела Николас Мадуро при операция за отвличане този месец, различни опозиционни фигури, членове на венецуелската диаспора и политици в САЩ и Латинска Америка изразиха надежда, че Венецуела ще започне процеса на демократизация.

Но засега Тръмп заяви, че е фокусиран върху икономическото възстановяване на Венецуела и осигуряването на достъп на САЩ до петрола на страната. В деня след операцията на 3 януари той изрази съмнения, че Мачадо има необходимата подкрепа, за да се върне в страната и да управлява, казвайки на репортери: "Тя няма подкрепата вътре в страната, нито уважението ѝ".

Мачадо имаше забрана да се кандидатира на президентските избори във Венецуела през 2024 г. от върховен съд, пълен със съюзници на правителството. Мадуро обяви победа, но външни наблюдатели широко смятат, че Едмундо Гонзалес, опозиционна фигура, подкрепяна от Мачадо, всъщност е спечелил повече гласове със значителна разлика.

Докато настоящото правителство освободи десетки политически затворници през последните дни, външни групи и защитници заявиха, че мащабът на освобождаванията е преувеличен от Каракас.

Една потенциална тема на разговор за срещата в Белия дом в четвъртък ще бъде Нобеловата награда за мир, която беше присъдена на Мачадо миналия месец, пренебрежително отношение към Тръмп, който отдавна се стреми към наградата. Мачадо предложи да даде наградата на президента на САЩ за това, че е свалил Мадуро, въпреки че Норвежкият Нобелов институт заяви, че наградата не може да бъде прехвърляна, споделяна или отнемана.