Норвежкият Нобелов институт: Мачадо не може да отстъпи наградата си на Тръмп

Решението е окончателно и е валидно за всички времена, се казва в изявлението

12.01.2026 | 21:30 ч. 6
Reuters

Организацията, която отговаря за Нобеловата награда за мир, хвърля студена вода върху разговорите за това, че лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо е готова да връчи наградата си на президента Тръмп.

След като Нобеловата награда за мир бъде обявена, тя не може да бъде отнета, прехвърлена или споделена с други, заяви Норвежкият Нобелов институт в кратко изявление, цитирано от CBS news.

"Решението е окончателно и е валидно за всички времена“, се казва още в изявлението.

Представител на Мачадо не отговори веднага на съобщението.

Изявлението идва, след като Мачадо посочи, че би искала да даде или по-скоро да сподели наградата с президента Тръмп, който ръководеше успешната операция на САЩ за залавянето на авторитарния венецуелски президент Николас Мадуро. Той е обвинен в трафик на наркотици в Ню Йорк.

"Със сигурност бих искал да мога лично да му кажа, че ние – венецуелският народ, защото това е награда на венецуелския народ – със сигурност искаме да му я дадем и да я споделим с него“, каза Мачадо пред водещия на Fox News Шон Ханити през изминалата седмица и добави: "Това, което той (Тръмп) направи, е историческо. Това е огромна стъпка към демократичен преход".

След като беше обявено, че именно Мачадо е носител на Нобеловата награда за мир, опозиционният лидер я посвети не само на народа на Венецуела, но и на Доналд Тръмп.

Не е тайна, че американският президент много иска наградата и водеше ясна кампания за спечелването ѝ откакто се върна в Белия дом.
Тази седмица се очаква среща между Мария Корина Мачадо и Доналд Тръмп.

