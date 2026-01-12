Норвежкият Нобелов институт: Мачадо не може да отстъпи наградата си на Тръмп

Организацията, която отговаря за Нобеловата награда за мир, хвърля студена вода върху разговорите за това, че лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо е готова да връчи наградата си на президента Тръмп.

След като Нобеловата награда за мир бъде обявена, тя не може да бъде отнета, прехвърлена или споделена с други, заяви Норвежкият Нобелов институт в кратко изявление, цитирано от CBS news.

"Решението е окончателно и е валидно за всички времена“, се казва още в изявлението.

Представител на Мачадо не отговори веднага на съобщението.

Изявлението идва, след като Мачадо посочи, че би искала да даде или по-скоро да сподели наградата с президента Тръмп, който ръководеше успешната операция на САЩ за залавянето на авторитарния венецуелски президент Николас Мадуро. Той е обвинен в трафик на наркотици в Ню Йорк.

"Със сигурност бих искал да мога лично да му кажа, че ние – венецуелският народ, защото това е награда на венецуелския народ – със сигурност искаме да му я дадем и да я споделим с него“, каза Мачадо пред водещия на Fox News Шон Ханити през изминалата седмица и добави: "Това, което той (Тръмп) направи, е историческо. Това е огромна стъпка към демократичен преход".

След като беше обявено, че именно Мачадо е носител на Нобеловата награда за мир, опозиционният лидер я посвети не само на народа на Венецуела, но и на Доналд Тръмп.

Не е тайна, че американският президент много иска наградата и водеше ясна кампания за спечелването ѝ откакто се върна в Белия дом.

Тази седмица се очаква среща между Мария Корина Мачадо и Доналд Тръмп.