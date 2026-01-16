В Германия се опасяват, че Европейският съюз е на ръба на краха

Германия поставя под въпрос бъдещето на Европейския съюз, предупреждава Le Monde. Берлин изразява сериозни опасения относно способността на Съюза да се справи с растящото влияние на националистическите партии и политическия натиск от администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

Германските анализатори смятат, че на континента нараства влиянието на десните и националистическите движения, докато продължителната война в Украйна не показва ясна перспектива за мир. Същевременно страните-членки на ЕС се оказват неспособни да се противопоставят ефективно на системните атаки от страна на САЩ.

Франциска Брантнер, съпредседател на германската партия „Зелени“, признава, че защитата на обединена Европа става все по-трудна. Скептицизмът расте особено заради евроскептичните позиции на Италия, Унгария, Чехия и Словакия. Във Франция ситуацията също тревожи Германия – президентът Еманюел Макрон губи влияние, докато крайнодесният политик Марин льо Пен може да засили позициите си до 2027 г. Това подкопава способността на ЕС да води ефективна политика в областта на отбраната и сигурността.

Марк Леонард, директор на Европейския съвет по външни отношения (ECFR), заявява, че международният либерален ред е към своя край, а съветникът на американския президент Стивън Милър допълва: „Живеем в свят, управляван от сила, власт и мощ… Това са железните закони на света", пише Труд.

Германия вече предупреждава, че ако тези тенденции продължат, ЕС може да се превърне само в икономическо пространство, губейки политическата си и стратегическа тежест на глобалната сцена.