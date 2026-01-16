IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 116

Специален пратеник на Тръмп ще посети Гренландия през март

Ландри: Президентът е сериозен, може да постигнем споразумение

16.01.2026 | 20:08 ч. 5
Reuters

Reuters

Джеф Ландри, специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп за Гренландия заяви, че планира да посети датската територия през март и че вярва, че може да се постигне споразумение.

"Вярвам, че има споразумение, което трябва и ще бъде постигнато, след като това приключи“, каза Джеф Ландри пред Fox News в интервю в петък, докато двупартийна делегация от американски законодатели трябваше да се срещне с лидерите на Гренландия и Дания.

Свързани статии

"Президентът е сериозен. Мисля, че е поставил маркерите. Каза на Дания какво търси и сега въпросът е (държавният секретар Марко) Рубио и вицепрезидентът Джей Ди Ванс да сключат сделка", каза Ладри в интервю за Fox news, цитрано от Ройтерс.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

доналд тръмп специален пратеник гренландия сделка САЩ Дания
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem