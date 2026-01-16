Специален пратеник на Тръмп ще посети Гренландия през март

Джеф Ландри, специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп за Гренландия заяви, че планира да посети датската територия през март и че вярва, че може да се постигне споразумение.

"Вярвам, че има споразумение, което трябва и ще бъде постигнато, след като това приключи“, каза Джеф Ландри пред Fox News в интервю в петък, докато двупартийна делегация от американски законодатели трябваше да се срещне с лидерите на Гренландия и Дания.

"Президентът е сериозен. Мисля, че е поставил маркерите. Каза на Дания какво търси и сега въпросът е (държавният секретар Марко) Рубио и вицепрезидентът Джей Ди Ванс да сключат сделка", каза Ладри в интервю за Fox news, цитрано от Ройтерс.