Кръстиха участък от пътя във Флорида на Доналд Тръмп ВИДЕО

Доналд Тръмп вече може да пътува до резиденцията си Мар-а-Лаго, по участък от пътя във Флорида, носещ неговото име. Това е първият път, в който жив и политически активен президент, получава подобна чест.

Обикновено президентите чакат, докато напуснат Белия дом - или след като умрат - за да бъдат кръстени улици и сгради на тяхно име, пише USA Today. Но не и Доналд Тръмп.

Току-що преименувайки Центъра Кенеди на себе си, Тръмп получи ново признание: 4-километров участък от Южния булевард в Палм Бийч, Флорида, който сега се нарича Булевард на президента Доналд Дж. Тръмп.

Тръмп присъства на церемония, проведена в резиденцията му Мар-а-Лаго в Палм Бийч на 16 януари, за да формализира промяната на името, решена от властите на щата Флорида.

"Това е сериозен знак", каза Тръмп, позирайки за фотографи пред един от големите билбордове, които ще бъдат монтирани на улицата.

Trump Unveils ‘Donald J. Trump Boulevard’ on Key Palm Beach Route Near Mar-a-Lago pic.twitter.com/Gvm7JrRka8 — MEAWW News (@meawwcom) January 17, 2026

Участъкът от щатския път, кръстен на Тръмп, свързва международното летище Палм Бийч, където Тръмп каца с Air Force One, с неговия дом и курорт Мар-а-Лаго.

Поддръжниците – и противниците – на Тръмп често го поздравяват по пътя, докато президентът пътува до и от Мар-а-Лаго през уикендите и празниците.

"Това е страхотно. Благодаря ви. Уау, това е истина", каза Тръмп.

Политическа инициатива, подкрепена от републиканците Републиканците в законодателния орган на щата Флорида внесоха законодателство за преименуване на участъка от булеварда на Тръмп. Комисиите на Уест Палм Бийч и окръг Палм Бийч по-късно одобриха предложението.

"Когато за първи път внесох това законодателство, ми казаха, че не е позволено, не можем да направим това", каза републиканският представител от Флорида Мег Уайнбъргър, вносител на законопроекта, когато го представи на Тръмп. Тя добави че е била необходима "решителност", за да бъде одобрена мярката като част от по-голям законопроект, който включва преименуване на пътища в целия щат. "Трябва да почетем и уважаваме вас и вашето семейство за всичко, което сте направили за нас и за нашата страна."

Тръмп, който постави името си върху небостъргачи, когато работеше в сферата на недвижимите имоти, е възприел идеята да постави името си върху серия от забележителности и програми през първата си година след завръщането си в Белия дом.

Спорове относно преименуването

Най-противоречивото от тези решения беше гласуването през декември от съвета на попечителите на Центъра за сценични изкуства "Джон Ф. Кенеди" за преименуване на националната институция за музика, изкуства и култура на "Мемориален център за сценични изкуства "Доналд Дж. Тръмп и Джон Ф. Кенеди".

Решението беше оспорено в съда от конгресменката демократ Джойс Бийти от Охайо, която е член на съвета. Други инициативи включват:

Администрацията на Тръмп за международен мир и просперитет

Договорен от САЩ транзитен коридор, свързващ Азербайджан с Турция през Армения

Преименуването на Института за мир на Съединените щати на Институт за мир "Доналд Дж. Тръмп"

Новите "сметки на Тръмп" за новородени;

"Златната карта на Тръмп", предназначена да позволи на богатите чужденци да получат законно пребиваване в Съединените щати срещу заплащане.