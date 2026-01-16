Външната политика на Доналд Тръмп е империалистическа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи серия от противоречиви ходове, които разтърсиха световния ред, включително военна акция, която свали лидера на Венецуела, и поднови заплахите за анексиране на Гренландия.

Тръмп, който водеше кампания с платформа, възприета като изолационистка, защитава политиката си като насочена към икономическите и социалните интереси на САЩ, но за много експерти ходовете му наподобяват действията на колониалните сили от 19-ти век.

Ето някои от най-значимите и противоречиви международни действия на администрацията на Тръмп и реакциите на експертите към тези ходове:

Предложение за управление на Газа

През февруари 2025 г. Тръмп заяви, че САЩ ще поемат контрола над Газа, преди постепенно да се откажат от тази позиция - която беше осъдена от ООН като предложение за „етническо прочистване“ - в течение на годината.

В друго предложение, което даде началото на крехко прекратяване на огъня в Газа през октомври, Тръмп заяви, че временното управление на Газа ще бъде контролирано от така наречения "Съвет на мира“, на който самият Тръмп ще бъде председател. Израел и Хамас подписаха този план на Тръмп и резолюция на Съвета за сигурност на ООН упълномощи този съвет да създаде временни международни сили в Газа.

Много експерти смятат, че това наподобява колониална структура, като Тръмп председателства съвет, който да наблюдава управлението на чужда територия. Специалният съветник на ООН по въпросите на устойчивостта Джефри Сакс го нарече "империализъм, маскиран като мирен процес“, докато множество експерти на ООН го определиха като "съжаляващо напомнящо за колониални практики“.

Венецуела, свалянето на Мадуро от власт

В началото на януари Тръмп нареди американско военно нападение във Венецуела, което доведе до залавянето на сваления венецуелски лидер Николас Мадуро и съпругата му, които впоследствие бяха доведени в Ню Йорк, за да бъдат съдени.

Тръмп заяви, че Вашингтон ще "управлява“ Венецуела, а Делси Родригес, стана временен президент и управлява страната под надзора на САЩ. Тръмп заяви, че големи американски петролни компании ще се преместят във Венецуела, която разполага с най-големите петролни запаси в света.

Критиците заявиха, че фокусът на Тръмп върху експлоатацията на венецуелски петрол повдига въпроси относно усилията на неговата администрация да представи залавянето на Мадуро като действие на правоприлагащите органи, насочено към намаляване на трафика на наркотици. Службата на ООН за правата на човека твърди, че действията на САЩ във Венецуела са нарушение на международното право, което прави света по-малко безопасен.

"На практика политиката на президента прилича повече на неоимпериализъм, а не на неоизолационизъм“, пише Чарлз Купчан, старши сътрудник в Съвета по външни отношения и професор в университета Джорджтаун, отваря нов раздел. Той също така отбеляза заплахите на Тръмп срещу Мексико, Колумбия и Гренландия след нападението във Венецуела.

Отправените заплахи към Гренландия

Тръмп многократно е заявявал, че Вашингтон трябва да притежава Гренландия, автономна част от кралство Дания, в която се помещава американска военновъздушна база, за да предотврати Русия или Китай да окупират стратегически разположената и богата на минерали арктическа територия.

Той казва, че американското военно присъствие там не е достатъчно. Гренландия и Дания заявиха, че Гренландия не е за продажба, но Тръмп не е изключил възможността за завземането ѝ със сила. Дания и САЩ са членове на НАТО.

"Като се отказват от този консенсус, САЩ рискуват да заемат позицията на държава-престъпник в международната система“, каза Марк Уелър, директор на Програмата по международно право в мозъчния тръст Chatham House.

Тръмп също така заплаши да направи Канада 51-ви щат на САЩ, но в последните месеци не се е сещал за тази своя идея, пише в заключение Ройтерс.