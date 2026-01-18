На прага на нова война: До седмица САЩ ще нападне Иран

Режимът на аятолаха в Иран е свършил, слаб и няма бъдеще. Процесът за ликвидацията му започна след атаката на "Хамас" в Израел. Това коментира анализаторът Мохамед Халаф в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви. Той очаква в рамките на не повече от седмица САЩ да нападне Иран.

Освен това не е ясно кой ще ръководи опозицията в Иран, ако американските удари доведат до смяна на режима. Според арабски служители Иран е предупредил за ответни удари срещу американски бази в Катар, ОАЕ и Саудитска Арабия в случай на атака, прогнозира още Мохамед Халаф.

На 13 януари Доналд Тръмп беше наредил на Пентагона да се подготви

за удар срещу Иран, но после се вслуша в многобройни мнения, че операцията е ненавременна. Това съобщава американският вестник „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на свои източници, предаде БТА.

Американски служители са изразили съмнение, че иранският режим може да бъде свален от една-единствена, бърза серия от въздушни удари. Освен това, съветници обяснили на Тръмп, че САЩ нямат достатъчно военни ресурси в региона, за да започнат мащабна офанзива срещу режима и едновременно с това да защитят американските войски и съюзническите сили в Близкия изток.

Според източниците на вестника, арабски служители са казали на Вашингтон, че

моментът за удар срещу Иран е неподходящ

тъй като ситуацията в страната е твърде нестабилна и протестите са били до голяма степен потушени.

Разоръжаването на "Хамас" е най-сложният въпрос според Халаф, защото останалите държави в арабския свят искат да са мироопазващи, а не мироналагащи, добави той. И припомни, че Катар е спонсор на "Хамас".