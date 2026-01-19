Държавният секретар на полското Министерство на отбраната Павел Залевски потвърди, че до девет изтребителя МиГ-29, пенсионирани от полските ВВС, ще бъдат прехвърлени като помощ на украинските ВВС. Той отбеляза, че процесът е получил пълно политическо одобрение, като полските и украинските отбранителни власти в момента координират действията си по въпроси, включително състоянието на самолета, логистиката и планирането на поддръжката. Полските власти свързват трансфера на МиГ-29 с дискусии за по-широка рамка за обмен, при която Полша може да получи достъп до разработени в Украйна технологии за дронове и борба с тях. Полският флот от МиГ-29 се заменя с леки изтребители FA-50, поръчани от Южна Корея през 2022 г., които, макар и далеч по-лоши по отношение на летателните си характеристики, имат значително по-ниски разходи за поддръжка и нужди от поддръжка, и интегрират най-съвременна авионика и оръжия, пише MWM.

МиГ-29 е разработен паралелно с изтребителя за превъзходство във въздуха Су-27 като по-лек и по-евтин аналог и в началото на 90-те години на миналия век демонстрира значителни предимства пред западните типове изтребители по отношение на бойните си възможности във визуален обхват и способността да се справя с изтребители като F-16 и F-18 извън визуалния обхват. Самолетите са наследени в значителен брой от украинските ВВС след разпадането на Съветския съюз, като украинските загуби в бой с руските сили от 2022 г. насам са попълнени от доставки от множество бивши държави от Варшавския договор в Източна Европа. Изтребител е един от петте, които в момента са на въоръжение в украинските ВВС, наред със Су-27, изтребителя Су-24М и много по-леките едномоторни изтребители F-16 и Mirage 2000, които наскоро са доставени от западноевропейски членове на НАТО.

МиГ-29 понесоха особено значителни загуби във въздушни боеве,

без да постигнат потвърдени победи срещу пилотирани руски самолети. Според съобщенията, в рамките на особено интензивни десетдневни въздушни битки през октомври 2023 г. 17 МиГ-29 бяха свалени във въздушни сражения с руски изтребители. Въпреки ограниченията на самолета, в първите седмици на войната украинското правителство и западните медийни източници широко съобщаваха, че МиГ-29, пилотиран от местен ас, наречен „Призракът на Киев“, е постигнал огромен брой победи срещу руски изтребители, въпреки че по-късно беше широко потвърдено, че тези разкази са били неверни и са били разпространявани за повишаване на морала. Въпреки понесените загуби, изтребителите са ценени заради изключителната си способност да действат от къси или импровизирани писти и имат интегрирани американски противорадиационни ракети AGM-88, за да могат по-добре да насочват руските системи за противовъздушна отбрана.

И петте типа изтребители на въоръжение в Украйна се считат за практически остарели, като руски и украински източници подчертават, че те далеч не са способни да се борят със съвременни руски изтребители във въздушен бой. Съвременен вариант на МиГ-29, МиГ-29М, е значително по-способен и е построен за износ с усъвършенстван радар с фазирана антенна решетка, активно радарно насочвани ракети въздух-въздух, стъклена кабина и модерна авионика, включително усъвършенствани канали за данни. Съществува технологична разлика от над две десетилетия между тези самолети и тези, доставяни на Украйна, които са построени през 80-те години на миналия век.