Стари кадри показват: Макрон събужда Тръмп, за да му съобщи за пробив към мира в Украйна ВИДЕО

Това е моментът, в който Еманюел Макрон събуди Доналд Тръмп, за да съобщи новината за потенциално прекратяване на огъня в Украйна, което предизвика радостна реакция от страна на американския президент, който отговори: "О, добре, Нобелова награда за това.“

Невиждани досега кадри показват как френският лидер се обажда на Тръмп от Киев в ранните часове на 10 май, за да каже, че Володимир Зеленски се е съгласил на подкрепените от Европа условия за 30-дневно безусловно прекратяване на огъня с Русия, което ще бъде наблюдавано от САЩ.

"Доналд, знам, че е много рано за теб. Съжалявам, че ти се обаждам в този момент“, чува се Макрон да казва във видеото, заснето за документален филм на France Télévisions, преди да обясни, че Киев се е съгласил на сделката.

"Той прие всичко това?“, попита Тръмп. "О, добре. Нобеловата награда за мир за това“, отговори американският президент - награда, която той многократно е казвал, че би искал да спечели.

Мигове по-късно се чува как Тръмп хвали Макрон и реагира ентусиазирано на новината, докато европейските лидери се готвят да го информират съвместно.

"Ти си най-добрият“, мърмори от телефона Тръмп.

Във втора сцена, заснета минути по-късно, Макрон е видян да стои редом до Зеленски, Киър Стармър, Доналд Туск и германския канцлер Фридрих Мерц, докато предупреждават Тръмп, че журналистите присъстват, докато повтарят споразумението, постигнато с Киев.

Но надеждите за примирие бяха краткотрайни. Няколко часа по-късно Владимир Путин отхвърли прекратяването на огъня и предложи "преки преговори“ с Украйна на 16 май.

Тези разговори, желани от Москва, се проведоха в Истанбул, но без присъствието на нито един от президентите, тъй като Русия изпрати Владимир Медински, младши съветник. В началото на юни в турския град бяха организирани допълнителни "директни“ преговори, които отново завършиха с неуспех. Това не е първият път, когато подробности за дипломатически разговор са разкрити от френската телевизия.

През 2022 г. стана ясно, че Еманюел Макрон и Владимир Путин са имали яростен телефонен разговор само четири дни преди руските сили да нахлуят в Украйна.

Тогава шокиращ запис разкри, че френският президент е остро критикувал колегата си заради предложенията, че трябва да преговаря с проруските сепаратисти, като в един момент е възкликнал: "Не знам откъде вашите адвокати са научили закона!“

Напрегнатият разговор завърши с обявяването на Путин, че е във фитнеса и ще играе хокей на лед, след като отхвърли исканията за среща с Джо Байдън.

Подробностите за поверителния разговор от 20 февруари бяха разкрити от телевизионния оператор France 2 в документален филм за справянето на френския президент с конфликта, озаглавен "Президент, Европа и война“.

В разгорещения дебат Макрон казал на Путин: "Не знам откъде вашият адвокат е научил правото! Просто гледам текстовете и се опитвам да ги приложа! Не знам кой адвокат ще може да ви каже, че в една суверенна държава текстовете на законите се предлагат от сепаратистки групировки, а не от демократично избраните власти.“

"Това не е демократично избрано правителство. Те дойдоха на власт с преврат, имаше хора, изгорени живи, беше кървава баня и Зеленски е един от отговорните", казал в отговор разгневеният Путин.

Когато лидерът на Кремъл отново предложил на Макрон да преговаря със сепаратистите, французинът възкликнал: "Не, не ни пука за предложенията на сепаратистите!“