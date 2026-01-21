Тръмп връчи на Путин наградата, за която СССР мечтеше от 40 години

Съветският съюз прекара повече от 40 години в опити да постигне това, което току-що беше поднесено на Владимир Путин на поднос. През цялата Студена война основната цел на Кремъл беше да раздели Атлантическия алианс (НАТО), като настрои Америка и Европа една срещу друга.

Всяка криза за сигурността на Западен Берлин, от съветския ултиматум Западът да напусне града през 1958 г. до изграждането на Стената през 1961 г., беше предназначена да отвори пукнатини в НАТО.

„За да накарам Запада да крещи, стискам Берлин“, както Никита Хрушчов, тогавашният съветски лидер, го каза през 1959 г., пише в коментар за The Telegraph Дейвид Блеър, главен коментатор на външна политика.

Неговият наследник, Леонид Брежнев, разположи ново поколение ядрени ракети – SS20 – в сателитните държави на Централна Европа, именно за да раздели Запада относно това как да реагира.

Всички тези усилия се провалиха. Америка и Европа знаеха точно какво правят Съветите и въпреки че имаха различни мнения и спорове, съюзниците никога не позволиха на Кремъл удоволствието да гледа как се разпадат.

Днес, благодарение на Доналд Тръмп, Путин може да се наслади на този спектакъл.

Той е прекарал 25 години в преследване на старата съветска политика, опитвайки се да раздели Запада. Отново и отново той осъжда НАТО за предполагаем опит да „обгради“ или „тероризира“ Русия, сякаш самото съществуване на Атлантическия алианс представлява заплаха за световния мир и сякаш гледката на суверенни държави, избиращи да се присъединят към неговите редици, някак си оправдава агресията му.

Сега, изведнъж, пукнатината, за която Путин винаги е копнеел, се отваря пред очите му.

Президентът на Съединените щати не само предяви претенции към суверенната територия на съюзник от НАТО, Дания, но и заплаши да използва сила, за да постигне своето. В събота Тръмп умишлено ескалира конфронтацията, като нареди наказателни тарифи срещу не по-малко от осем съюзници, включително Великобритания, за провинението, че са заявили това, което би трябвало да е обща кауза: че бъдещият статут на Гренландия е въпрос на жителите на острова и правителството на Дания.

В понеделник Тръмп отиде още по-далеч, като изпрати заплашително послание до друг съюзник, Норвегия. В изтекло писмо до норвежкия премиер Йонас Стьоре, Тръмп заяви, че тъй като му е отказана Нобелова награда за мир, той „вече не чувства задължение да мисли единствено за мира, въпреки че той винаги ще бъде доминиращ“, добавяйки, че Дания няма „право на собственост“ върху Гренландия и че „пълният и тотален контрол“ на Америка над острова е от съществено значение за глобалната сигурност.

Изправен пред надвисващите американски тарифи и постоянните заплахи, ЕС се готви да отмъсти, като използва своя „инструмент против принуда“, за да наложи 93 милиарда евро (80,6 милиарда британски лири) такси върху американския износ. Тази изключителна мярка, която никога преди не е била използвана, ще бъде приложена не срещу Китай или друг противник, а срещу суперсилата, която гарантира сигурността на Европа в продължение на почти 80 години.

Сър Киър Стармър досега отказа да наложи допълнителни британски тарифи върху американския износ, но обещаното отмъщение от ЕС показва, че двете страни сега правят всичко възможно, за да си навредят взаимно.

Путин може само да седи и да се наслаждава на гледката.

И дори ако този спор в крайна сметка бъде разрешен чрез някаква форма на споразумение между Америка и Европа за бъдещето на Гренландия – и въпреки целия шум и ярост, това остава най-вероятният резултат – кой някога ще се довери на Съединените щати да изпълнят задължението си към НАТО да защитават европейските си съюзници?

Както каза министър-председателят на Даунинг стрийт в понеделник: „Съюзите издържат, защото са изградени на основата на уважение и партньорство, а не на натиск. Използването на тарифи срещу съюзници е напълно погрешно.“

Като оказва натиск върху приятелите си – открито и шумно – Тръмп фундаментално подкопа Атлантическия алианс. Съветските лидери винаги са знаели, че ако нападнат който и да е съюзник от НАТО, ще се окажат във война с Америка, война, която не биха могли да спечелят. Самият мир зависеше от това убеждение. Защо Путин трябва да го вярва сега?