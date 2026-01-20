IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лукашенко се топна в ледената вода за Богоявление, Умка нервно го пазеше ВИДЕО

Температурата навън бе -15 градуса по Целзий.

20.01.2026 | 14:12 ч. 6
Лукашенко се топна в ледената вода за Богоявление, Умка нервно го пазеше ВИДЕО

Беларуският президент Александър Лукашенко участва в православното потапяне в ледена вода за Богоявление, отбелязвайки кръщението на Исус Христос.

71-годишният Лукашенко се потопи в ледените води въпреки че температурата навън бе -15 градуса по Целзий.

Той беше придружен от домашния си любимец, шпиц на име Умка, който притеснено лаеше, докато беларуският лидер влизаше във водата. 

По-рано руският президент Владимир Путин също се потопи в ледените води.

"Владимир Путин се хвърли в ледено гмуркане, както прави всяка година. Естествено, Богоявление е голям празник за него, както и за всички православни вярващи, които работят в Кремъл. Това е традиция и мнозина я почитат, някои обаче не го правят, но това е личен въпрос", каза пред журналисти Песков.

Александър Лукашенко Умка Богоявление ледени води
