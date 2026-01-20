Лукашенко се топна в ледената вода за Богоявление, Умка нервно го пазеше ВИДЕО

Беларуският президент Александър Лукашенко участва в православното потапяне в ледена вода за Богоявление, отбелязвайки кръщението на Исус Христос.
71-годишният Лукашенко се потопи в ледените води въпреки че температурата навън бе -15 градуса по Целзий.
Той беше придружен от домашния си любимец, шпиц на име Умка, който притеснено лаеше, докато беларуският лидер влизаше във водата.
По-рано руският президент Владимир Путин също се потопи в ледените води.
"Владимир Путин се хвърли в ледено гмуркане, както прави всяка година. Естествено, Богоявление е голям празник за него, както и за всички православни вярващи, които работят в Кремъл. Това е традиция и мнозина я почитат, някои обаче не го правят, но това е личен въпрос", каза пред журналисти Песков.