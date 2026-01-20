Тръмп може да купи Чагос и да направи капитулацията на Стармър напълно безсмислена

Блокиране, прекъсване или див карт? Най-големият риск за сър Киър Стармър, създаден от внезапния изблик на Доналд Тръмп срещу сделката за Чагос, не е, че Америка ще попречи или забави споразумението, а по-скоро, че ще направи нещо неочаквано и очевидно.

Да предположим, че Великобритания предава островите на Мавриций, а след това Америка просто ги купува от новия им собственик? Тази типична за Тръмп сделка би извадила Великобритания напълно от картината, оставяйки Стармър с позорната слава, че е предал жизненоважен стратегически актив без никаква полза.

Не подценявайте стойността на това, което е заложено на карта. Комбинираната въздушна и морска база на остров Диего Гарсия – все още, засега, британска суверенна територия – е една от най-мощните военни бази в света, разположена точно в средата на Индийския океан. Тя защитава жизненоважни морски пътища и е идеално разположена за операции навсякъде, от Африка до Близкия изток и Азия, пише The Telegraph.

По-голямата част от персонала там е американски, въпреки че Великобритания запазва малка присъствие и крайна собственост върху базата, която самият Стармър е описал като „уникална и жизненоважна“ и „в основата на нашата сигурност“.

Веднъж след като се съгласите да се откажете от суверенитета над такава блестяща награда, не можете да избегнете редица нови рискове. Вярно е, че споразумението на Великобритания с Мавриций съдържа важна гаранция. Мавриций ще получи суверенитет над Диего Гарсия и останалата част от Британската територия в Индийския океан, известна също като островите Чагос, докато Великобритания ще получи правото да управлява базата както и преди.

Но колко струва всъщност тази гаранция? Щом Мавриций получи суверенитет над островите, какво би могло да го спре да прави каквото пожелае със собствената си територия?

И тук Тръмп може да види своя шанс.

Америка може да реши да направи на Мавриций – с 1,3 милиона души население и БВП от едва 11 милиарда лири – предложение, което той не може да откаже.

Тръмп може да каже:

„Бихте ли искали да увеличите БВП си с 50%? Или дори със 100%? Всичко, което трябва да направите, е да прехвърлите суверенитета, който британците бяха достатъчно наивни да ви дадат над Диего Гарсия, на Съединените щати. Може да се наложи да вземем и някои от близките острови, за да гарантираме, че базата е добре защитена.“

Тръмп може да добави, че няма нужда да се безпокоите за британците по този въпрос. Той може да каже: „Можете да правите каквото искате. Позволете ми да забия знамето на САЩ на Диего Гарсия и да превърна този остров, обграден с палми, в суверенна база на Съединените щати.“

Може да има и уловка. Тръмп може да заплаши Мавриций, че ако не се съгласят, ще се сблъскат с гнева на суперсила, с всичко, което това може да означава за търговията и икономиката на страната. Като се има предвид как Европа се бори да устои на американските претенции към Гренландия, дали Мавриций ще се справи по-добре в съпротивата си срещу Тръмп?

Ако този сценарий се реализира и САЩ получат суверенитет над Диего Гарсия, тогава всичко, което нашите въоръжени сили може да се наложи да правят там – колкото и да е важно за британската сигурност – ще бъде подчинено на капризите и желанията на Америка.

Двете страни биха разменили ролите си, като Америка би станала наемодател, а Великобритания – наемател. Стармър би се лишил от едно от малкото предимства на Великобритания над своя суперсилен съюзник.

В момента САЩ трябва да поискат разрешение от Великобритания, преди да предприемат военни удари от Диего Гарсия. Ако над базата вееше американското знаме, такова изискване не би съществувало.

Великобритания би станала без значение с един замах – а Стармър би работил усърдно, за да лиши собствената си страна от жизненоважен актив.

Всичко това показва глупостта на странно остарялото споразумение на Великобритания да се подчини на необвързваща резолюция на Общото събрание на ООН – и на също толкова необвързващо становище на Международния съд – да предаде островите Чагос на Мавриций.

В един все по-опасен свят, сега е моментът разумните страни да пазят ревниво всеки стратегически актив, който притежават. Вместо това Стармър е избрал да се откаже от суверенитета си над точно такъв актив – и несъзнателно е създал възможност за Тръмп.