Елси Хюит отглежда сама бебето от Пийт Дейвидсън

Елси Хюит потвърди, че с Пийт Дейвидсън са се разделили. 30-годишната моделка дори стигна по-далеч - каза, че сама отглежда дъщеря им и остави впечатлението, че не получава помощ от 32-годишния комик.

Eлси сподели в Instagram Stories, че търси бавачка. Тя се надява да намери човек, който ще ѝ помогне да отгледа дъщеря си Скоти.

"В момента се опитвам да намеря асистент/помощник на майка/типбавачка/ основно - човек, който ще ми е дясна ръка. Кандидатствайте, ако сте квалицифирани и сериозни", написа звездата.

Момиченцето Скоти се роди през декември 2025 г., сега е на 5 месеца.

В TikTok пък скоро се появи видео, на което се вижда как моделката разхожда дъщеря си и феновете отбелязват, че Хюит изглежда изтощена. Но тя отбеляза, че сега не може да мисли за по-добър външен вид.

"Това не е, за което мисля сега, защото имам бебе, за което да се грижа. И също трябва да работя, и да правя пари, и го правя сама, което е трудно", написа красавицата.

