Защо Индия се изправя срещу триъгълника САЩ-Китай-Русия

Неотдавнашната дипломация на върха между Вашингтон, Пекин и Москва вероятно ще подкрепи традиционното стремеж на Индия към стратегическа автономия. Това, което първоначално се очакваше да бъде знаков момент в отношенията между САЩ и Китай, сега може да се превърне в нещо с много по-голямо значение: издигането на Пекин като дипломатически център на нова тристранна конфигурация между трите най-мощни геополитически актьори в света - Съединените щати, Китай и Русия, пише в анализ за TNI Д-р Джианли Ян, изследовател в Центъра за национален интерес и колумнист за National Review. Очакваната с голям интерес среща на върха на президента Доналд Тръмп със Си Дзинпин в Пекин миналата седмица привлече огромно световно внимание. В момент, белязан от търговски напрежения, технологична конкуренция, въпроса за Тайван, войните в Украйна и Близкия изток, както и задълбочаващата се несигурност относно бъдещето на самата глобализация, някои анализатори дори подновиха дискусията за възможен "G2" ред - свят, неформално управляван от Вашингтон и Пекин.

След това дойде още едно съобщение: руският президент Владимир Путин се очаква да посети Пекин само 5 дни след заминаването на Тръмп. Изведнъж това, което изглеждаше като двустранна среща на върха между суперсили, започна да прилича на нещо много по-голямо - може би дори на грубите очертания на един неформален геополитически "G3". Официално Москва описа пътуването на Путин като част от рутинни дипломатически ангажименти по повод 25-годишнината от Китайско-руския договор за добросъседство и приятелско сътрудничество. Това обяснение е разумно. Времето на посещението не е изцяло случайно или импровизирано. Но в международната политика самата хронология често носи стратегическо значение.

Фактът, че Пекин е домакин на американския и руския президент в рамките на няколко дни един след друг, извън рамката на многостранна среща на върха, неизбежно изпраща послание. И посланието е следното: Китай вече не просто балансира между Вашингтон и Москва. Все повече изглежда, че заема центъра на самия триъгълник. Тази промяна е от огромно значение, защото геополитическата обстановка през 2026 г. се различава коренно от тази дори отпреди няколко години. Еднополюсният момент, доминиран от Съединените щати, видимо е отслабнал, но все още не се е появил стабилен заместващ ред. Вместо това светът се носи към по-фрагментирана и транзакционна обстановка, в която множество велики сили търсят влияние едновременно, като избягват пряка глобална конфронтация.

Самата среща на върха между Тръмп и Си според съобщенията се е фокусирала силно върху Иран, тема, която сега е в центъра на глобалната стратегическа тревога. По-рано тази година Вашингтон и Израел изглеждаха да очакват бързо отслабване на Техеран чрез продължителен военен и икономически натиск. Този резултат така и не се осъществи. Иран понесе натиска, адаптира се и повиши залога в целия регион, особено около Ормузкия проток, през който все още преминава значителна част от световния износ на петрол. Резултатът е нарастваща енергийна несигурност, нестабилност на пазарите и политически усложнения за правителствата по целия свят, включително администрацията на Тръмп. Първоначално Тръмп публично изрази увереност, че САЩ могат да се справят с иранската криза без участието на Пекин. Но последните сигнали сочат забележима промяна.

Държавният секретар Марко Рубио открито заяви, че Вашингтон се надява Китай да играе конструктивна роля в оказването на влияние върху Техеран. Тръмп по-късно потвърди, че Иран ще бъде централна тема в разговорите му с Си Дзинпин. Това признание разкрива една по-дълбока реалност: Съединените щати все повече осъзнават, че Китай притежава значително влияние в Западна Азия. Същото важи и за Русия. Откакто Си и Путин обявиха своето "партньорство без граници" през 2022 г., китайско-руското сътрудничество се задълбочи в областта на дипломацията, енергетиката, отбраната и глобалното управление. Двете правителства се противопоставят на това, което считат за прекомерно американско доминиране в международните институции, и двете се застъпват за по-многополюсен ред.

В рамките на БРИКС Китай и Русия също се стремят да укрепят алтернативни финансови и политически механизми, които да отслабят западното влияние. Въпреки това отношенията между Вашингтон, Пекин и Москва не са просто идеологическа конфронтация. Те все повече се формират и от общото желание за стабилност. Тръмп иска да намали геополитическите конфликти, които заплашват световните пазари и вътрешнополитическото доверие.

Си Дзинпин иска стабилна външна среда,

която да позволи на Китай да продължи да се разраства икономически и технологично, като същевременно избягва преждевременна военна конфронтация със Съединените щати. Путин, след години на скъпоструваща война в Украйна, също може да предпочете контролирана стабилизация, която запазва стратегическите постижения на Русия, като същевременно намалява дългосрочното икономическо напрежение. В този смисъл и трите сили вече имат припокриващи се мотиви да предотвратят неконтролирана ескалация. Това може да обясни защо Пекин се очертава не просто като още един полюс в международната система, а като основното място, чрез което се управляват конкуриращите се интереси. По време на посещението на Тръмп, според информациите, Си му е предложил рядка обиколка на Чжуннаньхай, строго охранявания комплекс на ръководството на Китайската комунистическа партия. Когато Тръмп попитал дали много чуждестранни лидери са били канени там, Си отговорил, че много малко са били - макар че Путин е бил.

Символиката беше фина, но недвусмислена. Си даваше знак, че Пекин може да взаимодейства едновременно както с Вашингтон, така и с Москва, като запазва стратегическа гъвкавост спрямо всеки от тях. Все пак триъгълникът е далеч от симетричен. Отношенията на Китай с Русия остават стратегически важни, особено в противопоставянето на западния натиск и насърчаването на многополярността. Но Пекин също така разбира, че САЩ остават значително по-мощни от Русия по отношение на общия икономически мащаб, финансовия обхват, технологичните иновации и военното присъствие. Китай все още зависи силно от достъпа до световните пазари, стабилните търговски пътища, потоците от съвременни технологии и функциониращата международна финансова система, която до голяма степен е оформена от американската мощ.

По тази причина Си не може да си позволи пълно разкъсване на връзките с Вашингтон. В същото време Пекин вероятно разглежда Москва като по-надежден дългосрочен геополитически партньор, отколкото всяко временно разведряване на отношенията със Съединените щати. Тръмп може да стабилизира отношенията за няколко години, но китайските лидери знаят, че американската политика може да се промени бързо. Русия, от друга страна, споделя по-дълбоко структурно сближаване с Китай в противопоставянето на либералното западно господство.

Именно в този момент Индия влиза в картината - не като периферен актьор, а като може би най-стратегически значимата "колебаеща се сила" в нововъзникващия ред. За Индия възникването на триъгълника Тръмп-Си-Путин създава както безпрецедентни възможности, така и сериозни стратегически дилеми. Десетилетия наред Ню Делхи преследва това, което нарича "стратегическа автономия": поддържане на сътруднически връзки с множество центрове на властта, като същевременно се съпротивлява на трайно приобщаване към който и да е отделен блок. По-многополюсна международна система теоретично укрепва позициите на Индия, като намалява натиска да избере категорично страна. Всъщност Индия може първоначално да приветства някои аспекти на тази променяща се конфигурация. По-малко конфронтационните отношения между САЩ и Китай намаляват риска от катастрофален конфликт в Азия и дават на Индия повече пространство за дипломатически маневри.

Ако големите сили дадат приоритет на стабилността пред ескалацията, Ню Делхи ще спечели време да продължи да укрепва икономиката, армията, производствения си капацитет и технологичната си база. Индия би могла да се възползва и от диверсификацията на глобалните вериги за доставки, тъй като западните компании продължават да търсят алтернативи на прекомерната зависимост от Китай. В същото време обаче триъгълникът създава огромна несигурност за индийската стратегия. Дългогодишното партньорство на Индия с Русия вече е подложено на напрежение поради нарастващата зависимост на Москва от Пекин след войната в Украйна. Индия все още разчита силно на отбранителни системи от руски произход, включително ракетната програма BrahMos, сътрудничеството в областта на ядрените подводници и платформата за противовъздушна отбрана C-400.

Колкото по-дълбоко Русия навлиза в стратегическата орбита на Китай, толкова повече Ню Делхи трябва да се притеснява дали Москва може да остане истински независим партньор в областта на сигурността. Тази загриженост не е хипотетична. Индийските стратегически мислители все повече се страхуват от бъдеще, в което Русия става икономически подчинена на Китай и следователно по-малко склонна или по-малко способна да балансира интересите на Пекин в Азия. Такъв изход би променил фундаментално външната среда на Индия.

Междувременно Индия също е изправена пред несигурност по отношение на Съединените щати. Както при републиканските, така и при демократичните администрации, Вашингтон постоянно задълбочава сътрудничеството в областта на сигурността с Индия чрез рамки като "Квад". Все пак светогледът на Тръмп винаги е бил по-скоро транзакционен, отколкото основан на съюзи.

Ако Тръмп търси широка стабилизация както с Китай, така и с Русия, Ню Делхи може да се притеснява, че значението на Индия в американската велика стратегия би могло да намалее спрямо непосредствените приоритети на САЩ като Иран, стабилността на търговията или уреждането на конфликта в Украйна. Това поставя Индия пред деликатен баланс.

Ню Делхи не може да си позволи открита враждебност с Китай,

като едновременно с това губи стратегическа дълбочина с Русия и се сблъсква с непредсказуемостта на Вашингтон. И все пак Индия не може спокойно да приеме един все по-евразийски ред, оформен от Пекин. Разширяващото се влияние на Китай в Южна Азия, Индийския океан, БРИКС и Глобалния Юг засяга пряко дългосрочните амбиции на Индия да се превърне в самостоятелна водеща световна сила. В резултат на това вероятната стратегия на Индия ще бъде да засили многостранното си сътрудничество, вместо да го изостави.

Ню Делхи вероятно ще продължи да укрепва връзките си в областта на отбраната и технологиите със Съединените щати, като същевременно запазва военното сътрудничество с Русия и, където е възможно, предпазливо стабилизира отношенията с Китай. Едновременно с това Индия ще се стреми да разшири собственото си независимо влияние в Близкия изток, Африка, Югоизточна Азия и Глобалния юг. Всъщност целта на Индия ще бъде да попречи на триъгълника Тръмп-Си-Путин да се превърне в изключителен геополитически кондоминиум, който оставя Ню Делхи в стратегически ограничено положение. Ето защо значението на срещите на върха в Пекин се простира отвъд личната дипломация на Тръмп, Си и Путин.

Истинската история може би не е възникването на "Г2" между САЩ и Китай. Вместо това тя може да бъде постепенното формиране на по-текущ и нестабилен многополюсен ред, в който Китай се позиционира като централен посредник, способен да води едновременен диалог с Америка, Русия, Иран, Европа и развиващия се свят. Ако е така, светът може би навлиза не в нова ера на биполярност, а в една далеч по-непредсказуема епоха на договорена многополярност - такава, в която средните сили като Индия стават все по-решаващи при определянето дали възникващият ред ще еволюира към равновесие или към по-дълбока нестабилност.