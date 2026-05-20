Защо лилавеят и синеят листата на доматите?

Здравите листа на домата имат наситен зелен цвят. Когато забележите, че те започват да придобиват лилав или синкав оттенък, това е ясен сигнал, че растението изпитва стрес и се нуждае от помощ. Макар и притеснително, явлението е често срещано и в повечето случаи обратимо, ако се вземат навременни мерки. Ето основните причини за този проблем:

Дефицит на фосфор – основният хранителен виновник

Най-честата причина за появата на лилави листа е недостигът на фосфор. Този химичен елемент е жизненоважен за развитието на кореновата система, цъфтежа и узряването на плодовете. Симптомите са лесни за разпознаване: първоначално долните, по-стари листа и стъблата придобиват нездравословен виолетов оттенък.

С напредване на дефицита, лилавото оцветяване обхваща и горните части на растението, като листата могат да се свият навътре, а корените изпадат в потиснато състояние. Важно е да се разбере, че дефицитът невинаги се дължи на липса на фосфор в почвата. Понякога елементът е наличен, но корените не могат да го усвоят поради други фактори.

Ниски температури на почвата и въздуха

Това е втората причина, пряко свързана с първата и може би най-честият първоизточник на проблема. Доматите са топлолюбива култура, която вирее оптимално при температури между 14 и 24 градуса. Когато температурата на почвата падне под 10-12 градуса, кореновата система на практика спира да функционира правилно и не може да абсорбира фосфор, дори ако той е в изобилие.

Рязката разлика между дневните и нощните температури също може да предизвика стресовата реакция „посиняване“. Това е защитен механизъм на растението, при който то произвежда пигмента антоцианин, оцветяващ листата в лилаво.

Студената почва също така забавя активността на полезните микроорганизми, които помагат на корените да усвояват хранителни вещества.

