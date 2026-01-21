Скъпо: Украйна изстреля ракети за $100 млн. за една нощ срещу руски обстрел

Украйна изстреля ракети на стойност близо 100 милиона долара за една нощ, защитавайки се от руските удари. Цифрата, споделена от президента Зеленски във вторник, разкрива нарастващите разходи за борбата за въздушната отбрана, пише Business Insider.

Зеленски заяви, че Украйна се нуждае от повече ракетни батареи и прехващачи, за да се справи с руските атаки.

Украинските сили изстреляха ракети за въздушна отбрана на стойност близо 100 милиона долара в борбата срещу най-новите бомбардировки на Русия, разкри Киев във вторник, като даде представа за нарастващите финансови загуби от войната.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред репортери, че руската атака, която започна в понеделник вечерта и продължи и във вторник, е принудила Киев да изстреля прехващащи ракети на стойност около 80 милиона евро (около 94 милиона долара).

„Представете си – цената на тези ракети“, каза Зеленски в WhatsApp в отговор на въпрос за запасите от прехващачи.

Тази зашеметяваща цифра обхваща само противоракетните ракети и изглежда не включва други боеприпаси, изразходвани за отбрана срещу руската атака, която включваше и стотици дронове.

Според данни на украинските въздушни сили, през нощта Русия е изстреляла 18 балистични ракети, 15 крилати ракети и една противокорабна ракета. В изявление се посочва, че 27 от тях са били свалени, а пет са поразили целите си.

Зеленски заяви, че Русия е „значително увеличила“ използването на балистични ракети и е успяла да се сдобие с критична технология за боеприпасите от трети страни и от индустрията.

„Въпреки това, способността им да произвеждат тези ракети трябва да бъде намалена – а това все още не се случва“, каза той в отговор на друг въпрос.

Въпреки че Украйна е получила някои допълнителни системи за противовъздушна отбрана от западните страни, Зеленски заяви, че все още са необходими още, както и допълнителни ракети за прехват, за да се отговори на руските атаки.

Зеленски призна, че за Украйна е било трудно да се сдобие с необходимите ракети за прехват.

Той специално посочи PAC-3, която струва 3,7 милиона долара и се изстрелва от американските батерии Patriot, като най-добрата възможност за Киев да победи руските балистични ракети.

„Войната е изключително скъп руски лукс, а за нас тя води до тежки загуби“, каза Зеленски.

Руските ракети не са единствената грижа за Украйна. Нощната атака на Москва включваше 339 дрона. Киев заяви, че въздушните му сили са свалили 315 от тях. Две дузини са поразили целите си.

За да запази скъпите си ракети за противовъздушна отбрана, Украйна все повече разчита на местно произведени прехващащи дронове, които струват само няколко хиляди долара, за да преследват и унищожават руските дронове.

Зеленски заяви, че Украйна произвежда около 1000 прехващащи дронове на ден, цел, която той постави миналото лято. Предизвикателството сега, според него, е, че броят на дроновете е надминал броя на операторите, които могат да ги контролират.

„Затова сега трябва да наваксаме по отношение на броя на групите за прехват – съответните мобилни групи“, заяви Зеленски, добавяйки, че е възложил на висшето украинско военно ръководство да запълни тази празнина.