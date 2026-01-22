IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кремъл: Всички въпроси относно украинското споразумение са поверителни

Важно е да получим цялата информация за дискусиите, които са се провели между американци и европейци

Снимка: БГНЕС/ EPA

Срещата между руски и американски представители в Давос беше поверителна и всички въпроси, свързани с украинското уреждане, са поверителни. Това заяви пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

„Срещата на специалния представител на руския президент, ръководителя на РФПИ Кирил Дмитриев, с американската страна в Давос беше частна; всички въпроси, свързани с темата за уреждането, разбира се, се провеждат при закрити врати“, каза Песков в отговор на искане за разкриване на подробности от срещата.

Песков добави още, че Русия продължава да очаква информация за дискусиите относно украинското уреждане между САЩ, ЕС и Киев, както и техните предложения по този въпрос.

„Важно е да получим цялата информация за дискусиите, които са се провели между американци и европейци, както и между украинци и европейци по различни въпроси“, отбеляза говорителят на Кремъл, добавяйки: „Очакваме да я получим своевременно. Важно е да чуем предложенията, които се правят в тази връзка.”

