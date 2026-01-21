Тръмп и Фон дер Лайен няма да разговарят днес в Давос

В рамките на Световния икономически форум в Давос между председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да има среща и разговор не е предвиден, съобщава говорител на ЕК.

“Доколкото знам, нито една от двете страни не е поискала среща, каза той. Говорителят добави, че Фон дер Лайен е направила "стратегическа оценка" и е решила, че е най-добре да използва енергията си за подготовка за предстоящото утре извънредно заседание на Европейския съвет, посветено на Гренландия. Тя ще пътува днес от Страсбург направо за Брюксел, въпреки че по-рано се предполагаше, че първо ще се отбие в Давос.

В отговор на журналистически въпрос говорителят на ЕК заяви също така, че не може да потвърди предстоящо пътуване на Фон дер Лайен до Гренландия. Той допълни, че в петък ще се състои заседание на еврокомисарите, посветено на резултатите от утрешната среща на европейските лидери, посветена на темата за Гренландия. / БТА