Белгийският премиер от Давос: Тръмп е алчна и много гладна гъсеница

Размяната на реплики и напрежение в Давос продължава, а след заплахите, че ще превземе Гренландия, Доналд Тръмп беше наречен “много гадна гъсеница”.

В буря от публикации в социалните медии и изявления за пресата, президентът на САЩ намекна, че ще вземе арктическия остров от Дания, пусна неудобни лични съобщения от западни лидери и публикува провокативни изображения с изкуствен интелект, на които той завладява територията.

"Гренландия е наложителна за националната и световната сигурност. Няма връщане назад – по този въпрос всички са съгласни!“, написа американският президент.

На въпроса снощи докъде е готов да стигне, за да получи Гренландия, от борда на Air Force One Тръмп отговори кратко: "Ще разберете".

И докато пътуваше за Давос, премиерът на Белгия Барт Де Вевер даде на Тръмп представа за широко разпространената опозиция срещу амбицията му САЩ да притежават Гренландия. Барт Де Вевер направи сравнение, позовавайки се на "Много гладната гъсеница“ – детска книжка с картинки от Ерик Карл, в която насекомо става толкова алчно, че получава болки в стомаха. Използвайки сравнение между гъсеницата и Тръмп, белгийският министър-председател заяви, че американският президент не се държи като съюзник.

"Чувството ми е, че сладките приказки са свършили. Стига се до точката, в която тези сладки са контрапродуктивни. Това само ги насърчава да направят още една крачка напред – това е "Много гладната гъсеница“, каза белгойският премиер.

Тръмп разпали европейските лидери още преди пристигането си в Давос, заплашвайки ги с мита, ако не отстъпят Гренландия. Стигна се до там Тръмп да сподели лични съобщения от генералния секретар на НАТО Марк Рюте и Макрон, които го призовават да се оттегли.