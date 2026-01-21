Канада се готви за партизанска война срещу САЩ при инвазия

Канадските военни възнамеряват да водят партизанска война срещу Съединените щати в случай на нашествие, пише Globe and Mail. Изданието посочва още, че въоръжените сили обмислят тактики за бунт, подобни на използваните от афганистанските муджахидини.

Канадските въоръжени сили са моделирали хипотетична военна инвазия на САЩ в Канада и потенциалния отговор на страната, койтовключва тактики, подобни на тези, използвани срещу Русия и по-късно срещу силите на САЩ в Афганистан, казват двама висши правителствени служители. Смята се, че това е първият път от век насам, когато канадските въоръжени сили създават модел на американска атака срещу тази страна, която е основател на Организацията на Северноатлантическия договор и партньор на САЩ в континенталната противовъздушна отбрана.

Американският президент Доналд Тръмп предизвиква съюзниците от НАТО с повтарящи се призиви САЩ да придобие Гренландия и заплахи да наложи мита на европейските страни, които се противопоставят на поглъщането. Тези заплахи ескалираха след атаката му срещу Венецуела и залавянето на президента Николас Мадуро по-рано този месец.

Тръмп също така многократно е размишлявал за това Канада да стане 51-вия щат

През уикенда NBC съобщи, че Тръмп все по-често се оплаква на своите сътрудници през последните седмици от уязвимостта на Канада спрямо противниците на САЩ в Арктика. Стив Банън, бившият главен стратег на Тръмп, който остава близък до президента, заяви, че Канада „бързо се променя“ и става „враждебна“ към Съединените щати.

Премиерът Марк Карни заяви, че е загрижен за ескалацията на напрежението от страна на САЩ по отношение на бъдещето на Гренландия и нейната суверенитет, след като президентът Доналд Тръмп заплаши с налагане на мита.

Канада не разполага с необходимия брой военен персонал или с необходимото сложно оборудване, за да отблъсне конвенционална американска атака, заявиха те. Затова военните предвиждат неконвенционална война, в която малки групи нередовни военни или въоръжени цивилни ще прибягват до засади, саботаж, война с дронове или тактики за удари и бягство.

Един от служителите заяви, че моделът включва тактики, използвани от афганистанските муджахидини в техните удари и бягства срещу руски войници по време на съветско-афганистанската война от 1979-1989 г. Същите тактики бяха използвани от талибаните в 20-годишната им война срещу САЩ и съюзническите сили, включително Канада. Много от 158-те канадски войници, убити в Афганистан от 2001 до 2014 г., са били убити от импровизирани взривни устройства или IED.

Целта на такива тактики би била да се нанесат масови жертви на американските окупационни сили, заяви служителят.

Моделирането предоставя най-точната информация до момента относно нивото на оценка на заплахата, което в момента се обсъжда активно от Канада по отношение на администрацията на Тръмп.

Един от официалните представители обаче отбеляза, че отношенията с американската армия остават положителни и двете страни работят заедно по участието на Канада в нова континентална отбранителна система, или „Златен купол“, за защита срещу руски или китайски ракети.

Военните също така са изготвили модели на ракетни удари от Русия или Китай срещу канадски градове и критична инфраструктура.

Военните планирачи предвиждат американска атака, която ще последва ясни сигнали от американските военни, че партньорството на двете страни в NORAD, Северноамериканското аерокосмическо командване за отбрана, приключва и САЩ са получили нови заповеди да завземат Канада със сила.

Засега наборната военна служба е изключена,

но нивото на жертви, което ще се изисква от канадците, остава централна тема, казаха служителите.

Генерал Джени Кариньян, началник на щаба на отбраната, вече обяви намерението си да създаде резервна сила от доброволци с над 400 000 души. Длъжностните лица заявиха, че те могат да бъдат въоръжени или да им бъде поискано да предизвикат смущения, ако САЩ се превърнат в окупационна сила.

Висш служител на Министерството на отбраната, пожелал анонимност, заяви, че Канада ще има максимум три месеца, за да се подготви за сухопътна и морска инвазия. Първите признаци, че са изпратени заповеди за инвазия, се очаква да дойдат от предупрежденията на американските военни, че Канада вече няма обща политика за въздушното пространство със САЩ, заяви източникът.

Това нарушаване на споразумението за съвместна отбрана вероятно ще доведе до призоваване на Франция или Великобритания, държави с ядрено оръжие, да предоставят подкрепа и отбрана на Канада срещу САЩ.

О.р. генерал-майор Дейвид Фрейзър, който командваше канадските войски в Афганистан заедно със САЩ, заяви, че Канада също може да използва дронове и оръжия за унищожаване на танкове, като тези, които украинците използваха срещу руснаците, за да осуетят тяхната инвазия през февруари 2022 г.

Фрейзър заяви, че е немислимо канадските планиращи да са трябвало да изготвят сценарий за инвазия на САЩ. Каквото и да направи г-н Тръмп с Гренландия и вероятно Мексико, то ще има значение за всеки канадски сценарий, каза той.

Но Канада може да разчита на подкрепата на европейските страни, Великобритания, Япония, Южна Корея и други демократични нации.

„Знаете, че ако нападнете Канада, целия свят ще ви преследва, дори повече отколкото Гренландия. Хората се интересуват от това, което се случва с Канада, за разлика от Венецуела“, каза Фрейзър. „Всъщност може да видите германски кораби и британски самолети в Канада, за да подкрепят суверенитета на страната.“

Фрейзър каза, че Канада трябва незабавно да разположи повече военни сили на север, за да отстоява правата си в региона.

Ако заплахата от САЩ стане сериозна, той каза, че канадски войници ще бъдат разположени по границата, въпреки че няма реалистична възможност Канада да победи САЩ военно.

„Тактиката на въстанието би била най-добрият начин да се справим с нахлуващите сили на САЩ”, каза той.

О.р. генерал-лейтенант Майк Дей, който е бил начело на канадското командване на специалните сили и е служил като главен стратегически планиращ за бъдещето на канадските въоръжени сили, заяви, че е „фантазия“ да се мисли, че американците действително ще нахлуят в Канада.

Но той призна, че канадските въоръжени сили не биха могли да се противопоставят на най-голямата и най-модерна армия в света. Той каза обаче, че САЩ биха имали големи затруднения да окупират страна с размерите на Канада.