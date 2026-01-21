Речта на Карни в Давос, която взриви ЕС: Ако не сте на масата за преговори, сте в менюто

Световният ред се разклаща - и Западът е изправен пред неудобна истина. Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп обръща международния ред с главата надолу, канадският премиер Марк Карни контраатакува с безмилостен анализ на новата реалност от сцената в Давос. Речта му предизвика възторжени реакции по целия свят, включително и в България.

Либералният канадски премиер (на поста от март 2025 г.) се фокусира върху международното сътрудничество, а речта му бе с тон, който би трябвало да разтърси целия Запад.

Ключово послание: В продължение на десетилетия Западът живееше с лъжа, или по-скоро с удобна илюзия. Тази илюзия беше, че световният ред е "базиран на правила" и обещава сигурност, справедливост и взаимна изгода. Това никога не е било вярно - но илюзията можеше да се поддържа, докато американското господство гарантираше стабилност. Днес обаче откритата политика на сила и изнудването (например чрез търговия) отново излизат наяве и Западът трябва да признае: Той играеше играта, мълчеше - и подкрепяше ред, който само се преструваше на справедлив.

Без да споменава Тръмп по име, Карни се фокусира предимно върху бъдещето, очертавайки пътя на Канада с нови съюзи (например с Китай).

"Ние активно приемаме света такъв, какъвто е, и не чакаме свят, който искаме да бъде. Да се ​​освободим от илюзиите е трудно, но е необходимо. Носталгията не е стратегия", каза Карни.

Ето и пълната му реч:

Удоволствие е - и дълг - да бъда с вас в този повратен момент за Канада и за света. Днес ще говоря за разрива на световния ред, края на една красива история и началото на една брутална реалност, в която геополитиката между големите сили не е обект на никакви ограничения. Но също така искам да поясня, че други страни, особено средните сили като Канада, не са безсилни. Те имат капацитета да изградят нов ред, който въплъщава нашите ценности, като зачитане на правата на човека, устойчиво развитие, солидарност, суверенитет и териториална цялост на държавите.“

Силата на по-слабите започва с честност. Всеки ден ни се напомня, че живеем в епоха на съперничество между велики сили. Че редът, основан на правила, избледнява. Че силните правят каквото могат, а слабите страдат каквото трябва.

Ето защо държавите са склонни да отстъпват.

Този афоризъм на Тукидид е представен като неизбежен - като естествената логика на международните отношения, която се утвърждава отново. Предвид тази логика, държавите са силно склонни да се конформират, за да се разбират. За да се приспособят. За да избегнат проблеми. С надеждата, че конформизмът ще донесе сигурност. Няма да го направи. И така, какви са нашите възможности?

През 1978 г. чешкият дисидент Вацлав Хавел написа есе, озаглавено "Силата на безсилните". В него той постави един прост въпрос: Как е могла комунистическата система да задържи? Отговорът му започва с един зарзаватчия. Всяка сутрин този собственик окачва табела на витрината си: "Работници от всички страни, обединявайте се!" Той не вярва в това. Никой не вярва в това. Но той все пак окачва табелата - за да избегне проблеми, да сигнализира за конформизъм, да се впише. И тъй като всеки търговец на всяка улица прави едно и също нещо, системата се запазва.

Не само чрез насилие, но и чрез участието на обикновени хора в ритуали, за които тайно знаят, че са фалшиви. Хавел нарече това "живот в лъжа". Силата на системата не се основава на нейната истина, а на готовността на всеки да се преструва, че е истина. И нейната крехкост има същия произход: дори един човек да спре да се преструва - ако зарзаватчият премахне табелата си - илюзията започва да се разпада.

Време е компаниите и държавите да свалят табелите си.

В продължение на десетилетия страни като Канада просперираха в рамките на това, което наричахме международен ред, основан на правила. Присъединихме се към неговите институции, възхвалявахме неговите принципи и се възползвахме от неговата предвидимост. Под негова закрила успяхме да следваме външна политика, основана на ценности.

Лъжата, на която Западът лесно повярва

Знаехме, че историята на международния ред, основан на правила, е отчасти погрешна. Че силните правят изключения за себе си, когато им е удобно. Че търговските правила се прилагат асиметрично. И че международното право се прилага с различна степен на строгост в зависимост от самоличността на обвиняемия или жертвата.

Тази фикция беше полезна и американската хегемония по-специално помогна за осигуряването на обществени блага: открити морски пътища, стабилна финансова система, колективна сигурност и подкрепа за рамки за разрешаване на спорове. Затова сложихме табелата на прозореца. Участвахме в ритуалите. И до голяма степен избягвахме да посочваме несъответствието между реториката и реалността.

Този компромис вече не работи.

Нека бъда напълно откровен: Намираме се насред разрив, а не преход. През последните две десетилетия поредица от кризи във финансите, здравеопазването, енергетиката и геополитиката разкриха рисковете от екстремна глобална интеграция. Съвсем наскоро големите сили започнаха да използват икономическата интеграция като оръжие. Тарифите като лост. Финансовата инфраструктура като средство за принуда. Веригите за доставки като уязвимости, които трябва да се използват.

Човек не може да живее "в лъжата" на взаимната полза чрез интеграция, ако интеграцията се превърне в източник на подчинение. Многостранните институции, на които средните сили разчитаха - СТО, ООН, Конференцията на страните по конфликти - архитектурата на колективното решаване на проблеми, бяха силно отслабени. В резултат на това много страни стигат до едни и същи заключения: те трябва да развият по-голяма стратегическа автономия в области като енергетика, храни, критични минерали, финанси и вериги за доставки.

Този импулс е разбираем. Страна, която не може да се изхранва, осигурява или защитава, има малко възможности. Когато правилата вече не те защитават, трябва да се защитиш. Но нека бъдем наясно докъде води това. Свят, пълен с крепости, ще бъде по-беден, по-крехък и по-малко устойчив.

И има още една истина: Когато големите сили се откажат дори от привидността на правила и ценности, за да преследват безпрепятствено своята власт и интереси, печалбите от "транзакционизма" ще бъдат по-трудни за възпроизвеждане. Хегемонните сили не могат непрекъснато да монетизират отношенията си. Съюзниците ще диверсифицират, за да се предпазят от несигурност. Те ще сключат застраховка. Те ще разширят възможностите си. Това ще възстанови суверенитета - суверенитет, който някога се основаваше на правила, но все повече ще се основава на способността да се издържа на натиск.

Ето как сътрудничеството може отново да донесе добавена стойност

Както казах преди, подобно традиционно управление на риска си има цена, но разходите за стратегическа автономност, за суверенитет, могат да бъдат споделени. Колективните инвестиции в устойчивост са по-рентабилни от това всеки да си гради собствена крепост. Общите стандарти намаляват фрагментацията. Допълването създава добавена стойност.

Въпросът за средните сили като Канада не е дали трябва да се адаптираме към тази нова реалност. Трябва. Въпросът е дали се адаптираме, като просто изградим по-високи стени - или можем да направим нещо по-амбициозно. Канада беше сред първите, които чуха сигнала за събуждане, предизвиквайки фундаментална промяна в нашата стратегическа позиция. Канадците знаят, че старото ни, удобно предположение, че географското ни местоположение и членството ни в съюзи автоматично гарантират просперитет и сигурност, вече не е валидно.

Нашият нов подход се основава на това, което Александър Стуб нарече "ценностно ориентиран реализъм" - или, казано по друг начин, ние искаме да бъдем принципни и прагматични. Принципни в ангажимента си към фундаменталните ценности: суверенитет и териториална цялост, забрана за употреба на сила, освен когато е в съответствие с Устава на ООН, и зачитане на правата на човека.

Прагматични в разбирането си, че напредъкът често е постепенен, че интересите се различават и че не всеки партньор споделя нашите ценности, ние се ангажираме всеобхватно, стратегически и с отворено съзнание. Активно приемаме света такъв, какъвто е, вместо да чакаме той да се превърне в света, който желаем. Канада приспособява отношенията си така, че тяхната дълбочина да отразява нашите ценности. Предвид флуидността на световния ред, свързаните с него рискове и важността на това, което предстои, ние даваме приоритет на широкото ангажиране, за да увеличим максимално влиянието си.

Вече не разчитаме единствено на силата на нашите ценности, но и на стойността на нашата сила.

Пътят на Канада по отношение на данъците, енергетиката и изкуствения интелект

Изграждаме тази сила вътрешно. Откакто встъпих в длъжност, намалихме данъците върху доходите, капиталовите печалби и корпоративните инвестиции, премахнахме всички федерални бариери пред междупровинциалната търговия и ускорихме инвестициите в размер на 1 трилион долара в енергетиката, изкуствения интелект, критични минерали, нови търговски коридори и други области.

Ще удвоим разходите си за отбрана до 2030 г. и ще го направим по начин, който укрепва местните ни индустрии. Бързо диверсифицираме дейността си в чужбина. Договорихме се за всеобхватно стратегическо партньорство с Европейския съюз, включително присъединяване към SAFE, европейските споразумения за обществени поръчки в областта на отбраната.

През последните шест месеца подписахме още дванадесет споразумения за търговия и сигурност на четири континента. През последните дни изградихме нови стратегически партньорства с Китай и Катар. Преговаряме за споразумения за свободна търговия с Индия, АСЕАН, Тайланд, Филипините и Меркосур. За да допринесем за решаването на глобални проблеми, ние се стремим към гъвкава геометрия . различни коалиции за различни въпроси, основани на ценности и интереси.

Що се отнася до Украйна, ние сме основен член на Коалицията на желаещите и един от най-големите участници на глава от населението в нейната отбрана и сигурност. Що се отнася до суверенитета на Арктика, ние твърдо стоим зад Гренландия и Дания и напълно подкрепяме тяхното уникално право да решават бъдещето на Гренландия. Нашият ангажимент към член 5 е непоколебим.

Работим с нашите съюзници от НАТО (включително Северната балтийска осморка), за да осигурим по-нататъшно северните и западните флангове на Алианса, включително чрез безпрецедентните инвестиции на Канада в радарни системи за наблюдение зад хоризонта, подводници, самолети и сухопътни сили. Канада твърдо се противопоставя на тарифите по въпроса за Гренландия и призовава за целенасочени дискусии за постигане на споделените цели за сигурност и просперитет за Арктика.

В областта на плурилатералната търговия ние сме ангажирани с усилията за изграждане на мост между Транстихоокеанското партньорство и Европейския съюз, създавайки нов търговски блок, обхващащ 1,5 милиарда души. Що се отнася до критичните минерали, ние формираме клубове на купувачи, обединени в Г-7, което позволява на света да диверсифицира доставките си и да се откаже от концентрираното производство.

В областта на изкуствения интелект работим с демокрации със сходно мислене, за да гарантираме, че в крайна сметка няма да бъдем принудени да избираме между хегемонни сили и хипермащабиращи се сили.

Това не е наивен мултилатерализъм. Нито пък разчита на отслабени институции. Става въпрос за изграждане на коалиции, които работят, въпрос по въпрос, с партньори, които имат достатъчно общи неща, за да действат съвместно. В някои случаи това ще бъде по-голямата част от нациите.

И се появява гъста мрежа от връзки в областите на търговията, инвестициите и културата, на които можем да се опрем пред лицето на бъдещи предизвикателства и възможности. Средните сили трябва да действат заедно, защото тези, които не са на масата за преговори, в крайна сметка се оказват в менюто.

Великите сили могат да си позволят да действат самостоятелно. Те имат размера на пазара, военния капацитет и влиянието, за да диктуват условия. Средните сили нямат. Но ако преговаряме само двустранно с хегемонна сила, ние преговаряме от позиция на слабост. Приемаме това, което се предлага. Състезаваме се помежду си, за да бъдем възможно най-отстъпчиви.

Това не е суверенитет. Това е упражняване на суверенитет, като същевременно се приема подчинение.

В свят на съперничество между големите сили, страните между тях имат избор: или да се състезават помежду си за благоразположение, или да обединят сили, за да създадат трети път с влияние.

Не бива да позволяваме на възхода на твърдата сила да ни разсейва от факта, че силата на легитимността, почтеността и правилата ще остане силна - ако решим да я упражняваме колективно.

Това ме връща към Хавел.

Какво би означавало за Централните сили да "живеят в истината"?

Това означава да наричат ​​реалността с нейното име. Спрете да се позовавате на "международния ред, основан на правила", сякаш той все още функционира така, както винаги е изобразяван. Нека наречем системата това, което е: период на ескалиращо съперничество между големите сили, в който най-могъщите преследват интересите си, използвайки икономическата интеграция като средство за принуда.

Това означава да действаме последователно. Да прилагаме едни и същи стандарти към съюзниците и съперниците. Ако средните сили критикуват икономическото сплашване от една посока, но мълчат, когато то идва от друга, ние държим табелата на вратата. Това означава да изграждаме това, в което вярваме. Вместо да чакаме да се възстанови старият ред, трябва да създадем институции и споразумения, които функционират както е описано.

А това означава намаляване на лостовете, които позволяват принуда. Изграждането на силна вътрешна икономика винаги трябва да бъде приоритет на всяко правителство. Международната диверсификация не е просто икономическа благоразумност, а материалната основа за честна външна политика. Държавите печелят правото да заемат принципни позиции, като намаляват своята уязвимост към ответни мерки.

Канада има това, което светът иска. Ние сме енергийна суперсила. Имаме огромни запаси от ключови минерали. Имаме най-образованото население в света. Нашите пенсионни фондове са сред най-големите и най-сложни инвеститори в световен мащаб. Разполагаме с капитала, таланта и правителство с огромни финансови ресурси, за да действаме решително.

И имаме ценности, към които много други се стремят. Канада е плуралистично общество, което функционира. Нашите обществени пространства са шумни, разнообразни и свободни. Канадците остават ангажирани с устойчивостта.

Ние сме стабилен и надежден партньор - в свят, който е всичко друго, но не и стабилен и надежден - партньор, който изгражда и цени дългосрочни взаимоотношения. Канада има и нещо друго: осъзнаване на случващото се и решителност да се действа съответно.

Разбираме, че този разрив изисква повече от просто адаптация. Той изисква честност със света такъв, какъвто е. Хвърляме табелата през прозореца. Старият ред не се връща. Не бива да скърбим за неговото отминаване. Носталгията не е стратегия.

Но от това разделение можем да изградим нещо по-добро, по-силно и по-справедливо. Това е задачата на Централните сили, които имат най-много да загубят в един свят на крепости и най-много да спечелят в един свят на истинско сътрудничество.

Силните имат своята сила. Но ние също имаме нещо - способността да спрем да се преструваме, да наречем реалността с нейното име, да изградим силата си у дома и да действаме заедно.

Това е пътят на Канада. Избираме го открито и уверено. И това е път, отворен за всяка страна, която е готова да го извърви с нас.