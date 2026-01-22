Папа Лъв XIV получи покана от Тръмп да се присъедини към Съвета за мир

Папа Лъв XIV е сред световните лидери, поканени да се присъединят към Съвета за мир за Газа на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, като се позова на ватиканския държавен секретар кардинал Пиетро Паролин.

Главата на Римокатолическата църква, който е първият американски папа и критик на някои от политиките на държавния глава на САЩ, обмисля поканата, каза Паролин. „Папата е получил покана и обмисляме какво да направим. Смятам, че ще е необходимо малко време за обмисляне, преди да дадем отговор“, каза той пред журналисти.

Първоначално целта на Съвета беше да сложи край на конфликта в ивицата Газа, но Тръмп заяви, че органът ще има много по-широк обхват и ще решава конфликти в световен мащаб.

Понтификът проявява силен, но спокоен дипломатичен стил, откакто стъпи в длъжност през май миналата година, като многократно е осъждал условията, в които живеят палестинците в Газа.

Папата, лидер на 1,4 милиарда католици по света, рядко се присъединява към международни съвети. Ватиканът разполага с обширна дипломатическа служба и е постоянен наблюдател в ООН, като често участва в дебати, съобщи БТА.

Някои страни като Израел, Саудитска Арабия, Турция, Египет, Йордания, Индонезия, Пакистан и Катар вече приеха поканата за присъединяване към Съвета за мир, заявиха външните министри на страните в съвместно изявление днес.

Въпреки това редица други държави посрещнаха инициативата с предпазливост, като дипломати предупредиха, че това може да навреди на работата на Организацията на обединените нации.