Циклонът Хари удари Сицилия, щетите са за милиони СНИМКИ

Бурите, донесени в Южна Италия тази седмица от циклона Хари, са причинили щети за около 740 милиона евро само в Сицилия, според първоначална оценка, заяви губернаторът на Сицилия Ренато Скифани, цитиран от италианската информационна агенция ANSA.

Скифани заяви, че неговият изпълнителен орган се е събрал, за да одобри мярка, която да бъде представена на регионалното събрание за обявяване на извънредно положение и одобряване на първоначално отпускане на 70 милиона евро за започване на справяне с последиците от вълната от екстремни метеорологични условия.

Сицилия, Сардиния и Калабрия бяха особено силно засегнати от вълната, причинена от силни ветрове, проливни дъждове и штормови вълни.

Ръководителят на отдела за гражданска защита Фабио Чичилиано заяви, че вълните, ударили бреговете на Калабрия, „са достигнали до девет и половина метра, което означава, че водна маса, висока колкото четириетажна сграда, е удряла бреговете в продължение на няколко часа.

The abnormal mediterranean cyclone Harry that has just hit Sicily, Sardinia, and Calabria is a fat mutated monster that caused massive waves, strong winds, and general evacuations all over the coasts. Italy has issued a red emergency alert. pic.twitter.com/UqzY5aVhem — Omne Europa (@neolatyno) January 21, 2026

"Говорим за събитие с ветрове от 100/110 километра в час“, добави той, след като прелетя над засегнатите райони на Катандзаро и Реджо Калабрия с хеликоптер и инспектира квартал Лидо в Катандзаро.

Крайбрежни и плажни заведения бяха разрушени, стени на домове бяха съборени, а магазини бяха наводнени в регионите.

Губернаторът на Сардиния Алесандра Тоде заяви, че щетите възлизат на "стотици милиони“ евро в нейния регион.

Учените казват, че климатичната криза, причинена от емисиите на парникови газове от човечеството, прави екстремни метеорологични явления като горещи вълни, суши, свръхсилни бури и наводнения по-чести и по-интензивни.

Въпреки че има много източници на парникови газове, които причиняват глобално затопляне, основният двигател е изгарянето на изкопаеми горива като петрол, газ и въглища, продажбите на които генерират огромни печалби за световните енергийни гиганти.