ООН: Най-малко 21 наши служители са били убити през 2025 година

Най-малко 21 служители на ООН са били умишлено убити при изпълнение на служебните си задължения миналата година - повече отколкото през предходните две години взети заедно, съобщи Световната организация, цитиран от ДПА.

От тях 12 са били миротворци на ООН - персонал, разположен за поддържане на мира в много части на света, съобщи комитет на организацията. Останалите са работили като цивилни.

21 умишлено убити са повече от около петимата убити през 2024 г. и най-малко 11 през 2023 г., показват данните.

Убитите през 2025 г. са от Бангладеш, Судан и Южен Судан, Южна Африка, Уругвай, Тунис, България, Украйна, Кения, Замбия и палестинските територии.

Най-голям брой смъртни случаи, общо шест, са настъпили в граничните райони между Судан и Южен Судан, докато в тези между Демократична република Конго и Централноафриканската република е имало по три.

Освен това, според данните 119 служители на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци (UNRWA) са били убити във войната в Газа миналата година, въпреки че не са били умишлено атакувани, пише БТА.