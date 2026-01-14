ООН: 2025 е била най-смъртоносната година за украинците началото на войната

Изминалата 2025 година е била най-смъртоносната за цивилното население в Украйна от 2022 година насам, когато Русия започна пълномащабното си нахлуване, според доклад на ООН.

Най-малко 2514 цивилни са били убити и 12 142 са били ранени от насилие, свързано с войната в Украйна миналата година, което представлява 31% увеличение на жертвите в сравнение с 2024 г. и 70% в сравнение с 2023 г., съобщи Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна (HRMMU).

Според мисията 97% от жертвите, които е потвърдила през 2025 г., са станали на контролирана от украинското правителство територия от атаки, предприети от руски въоръжени сили, пише Euronews.

"Мониторинг показва, че това покачване е обусловено не само от засилените военни действия по фронтовата линия, но и от разширената употреба на далекобойни оръжия, които излагат цивилните в цялата страна на повишен риск“, каза Даниел Бел, ръководител на HRMMU.

Засиленият натиск на руските въоръжени сили за завземане на територия през 2025 г. доведе до повече убийства и ранявания сред цивилни, разрушаване на жизненоважна инфраструктура, спиране на основни услуги и нови вълни на разселване във фронтовите райони.

Близо две трети от всички жертви миналата година са станали във фронтовите райони, се казва още в доклада.

Възрастните хора са били особено силно засегнати, тъй като те съставляват голяма част от останалите в селата по фронтовата линия, съобщи HRMNU.

Лицата на възраст 60 или повече години представляват повече от 45% от убитите във фронтовите райони, въпреки че тази демографска група представлява само една четвърт от населението на страната.

Дронове с малък обсег и оръжия с голям обсег

Според мониторинга, жертвите сред цивилното население, причинени от дронове с малък обсег, са се увеличили със 120% през 2025 г.

"Разширеното използване на дронове с малък обсег е направило много райони близо до фронтовата линия практически необитаеми. През 2025 г. много хора, преживели години на военни действия, в крайна сметка бяха принудени да напуснат домовете си", споделя Даниле Бел.

Огромното увеличение на използването на оръжия с голям обсег от Русия, започнало през юни миналата година, също е причинило скок в жертвите сред цивилното население в градските центрове в цяла Украйна, установи HRMNU.

Такива оръжия са причинили повече от една трета от жертвите сред цивилното население през 2025 г., което е 65% увеличение в сравнение с 2024 г., се казва в доклада.

Във вторник Киев съобщи, че Русия е извършила втора голяма бомбардировка на Украйна с дронове и ракети за четири дни, отново насочена към енергийната мрежа на страната на фона на минусови температури.

Това се случи, след като САЩ обвиниха Москва в "опасна и необяснима ескалация“ на войната в момент, когато администрацията на Тръмп се опитва да постигне напредък в мирните преговори.

Русия се стреми да откаже на украинските цивилни лица отопление и течаща вода по време на войната, надявайки се да сломява обществената съпротива срещу пълномащабното нахлуване на Москва, което започна през февруари 2022 г. Киев определи стратегията като "въоръжаване на зимата“.

В изявление в понеделник украинското външно министерство подчерта, че пълномащабната война на Русия срещу Украйна вече е продължила по-дълго от времето, което Съветският съюз прекара в борба с нацистка Германия между 1941 и 1945 г. по време на Втората световна война.

"За 1419 дни пълномащабно нахлуване в Украйна Русия не е постигнала нито една стратегическа цел. Украйна все още е суверенна държава“, заяви министерството.