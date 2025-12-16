Вучич се жалва: "Протестната хайка" отказала зетя на Тръмп да строи хотел в Белград

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Сърбия е загубила инвестиция на стойност най-малко 750 милиона евро, след като Джаред Къшнър, зет на Тръмп, се отказа от проекта за изграждане на хотел в Белград заради съдебните дела около комплекса на бившия Генерален щаб. По думите му страната е пропуснала голяма възможност.

"Ние, сърбите, сме майстори в пропускането на възможности – важното е на съседа да му умре кравата. Това трябва да ни бъде урок", каза Вучич.

"Кампанията срещу Генералния щаб започна като част от хайката на блокиращите срещу хора, които отговорно и сериозно са си вършили работата. Целта е всичко да бъде очернено и унищожено – да се разори Сърбия, да остане без инвеститори, без ток, без заплати, с общи стачки, за да бъде заличена от картата на успешните държави", допълин той.

Държавният глава на Сърбия твърди, че лично ще подаде наказателни жалби срещу всички лица, които, по думите му, са участвали в „хайката за унищожаването на тази инвестиция“.

Той допълни, че историята около Генералния щаб едва сега реално се превръща в афера.

"За съжаление, държавата и народът са големите губещи. Загубихме изключителна инвестиция от минимум 750 милиона евро. Общата имуществена щета, която организаторите на блокадите и прокуратурата са ни нанесли, е не по-малка от 1,5 милиарда евро по различни линии", заяви Вучич.

По думите му нанесената щета за Сърбия е огромна, а резултатът ще бъде рушаща се сграда, до която повече никой няма да посмее да се докосне. Той спомена и Държавната одитна институция (ДОИ), като заяви, че някои институции сами са си писали законите, което прави търсенето на отговорност трудно.

БГНЕС припомня, че Джаред Къшнър се оттегли от планирания мащабен проект с марката "Тръмп" в Белград, след като инвестицията предизвика масови протести и доведе до повдигане на обвинения срещу високопоставен сръбски политик.

В понеделник, 15 декември, специален прокурор повдигна обвинения срещу министъра на културата Никола Селакович и още трима длъжностни лица за злоупотреба със служебно положение и фалшифициране на документи във връзка с проекта – три кули, планирани за централна зона на Белград, върху терен на бивш армейски комплекс, поразен от НАТО през 1999 г. Тогава Алиансът смаза режима на диктатора Слободан Милошевич, за да бъде предотвратено етническо прочистване на албанците в Косово.

Часове по-късно говорител на частния инвестиционен фонд на Къшнър – Affinity Partners – обяви, че компанията се оттегля. „Тъй като значимите проекти трябва да обединяват, а не да разделят, и от уважение към народа на Сърбия и град Белград, ние оттегляме заявлението си и се отдръпваме на този етап“, заяви той, цитиран от "Уолстийт Джърнал".

Свързани статии Зетят на Тръмп се отказа да строи хотел в Белград

Теренът, за който става дума, включва сгради, построени през 1964 г. за югославската армия – емблематичен модернистичен комплекс, облицован с хърватски бял мрамор и сръбски червен варовик. По време на въздушната операция на НАТО през 1999 г. комплексът беше частично разрушен. Оттогава той остава символично натоварено място и полуразрушена руина, което прави всякакви опити за застрояване изключително чувствителни.

Критиките към проекта дойдоха от всички страни. Политици от левицата го определиха като непрозрачна разпродажба на публична собственост, а националистите – като недопустима сделка със семейство, свързано с водещата държава в НАТО, върху "свещена земя". Международната реакция също не закъсня – доклад на Европейския парламент изрази "сериозна загриженост от нарастващата политическа намеса в опазването на културното наследство в Сърбия".

Архитекти и експерти по опазване на културното наследство предупредиха, че проектът застрашава да заличи значима архитектурна ценност. Професорът по архитектура в MIT Ана Милячки сравни идеята с "поставяне на хотел "Тръмп" върху сграда на Ай Ем Пей“. След ескалацията на напрежението Affinity Partners официално се оттегли, оставяйки проекта без основния си инвеститор.