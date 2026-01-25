Путин и Зеленски може да се срещнат скоро?

Руският президент Владимир Путин може скоро да се срещне с Владимир Зеленски, съобщи американският портал Axios, позовавайки се на източник от американската администрация.

"Много сме близо до среща между Путин и Зеленски“, каза американски служител, но подчертава, че преди това трябва да бъдат организирани допълнителни тристранни преговори.

"Смятаме, че тези срещи трябва да се проведат преди среща между лидерите. Не мислим, че сме далеч от това. Ако продължим по сегашния път, ще стигнем до това място“, подчерта той.

Вашингтон смята, че тристранните разговори на представители на Русия, Съединените щати и Украйна в Абу Даби "са преминали толкова добре, колкото можехме да очакваме“.

"Чувстваме се добре там, където сме сега“, каза друг американски служител пред Axios.

Тристранните консултации се проведоха в Абу Даби на 23 и 24 януари, добавя руската телеграфна агенция.