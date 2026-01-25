IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Путин и Зеленски може да се срещнат скоро?

Преди това трябват допълнителни тристранни преговори

25.01.2026 | 07:25 ч. 16
Reuters

Руският президент Владимир Путин може скоро да се срещне с Владимир Зеленски, съобщи американският портал Axios, позовавайки се на източник от американската администрация.

"Много сме близо до среща между Путин и Зеленски“, каза американски служител, но подчертава, че преди това трябва да бъдат организирани допълнителни тристранни преговори.

"Смятаме, че тези срещи трябва да се проведат преди среща между лидерите. Не мислим, че сме далеч от това. Ако продължим по сегашния път, ще стигнем до това място“, подчерта той.

Вашингтон смята, че тристранните разговори на представители на Русия, Съединените щати и Украйна в Абу Даби "са преминали толкова добре, колкото можехме да очакваме“.

"Чувстваме се добре там, където сме сега“, каза друг американски служител пред Axios. 

Тристранните консултации се проведоха в Абу Даби на 23 и 24 януари, добавя руската телеграфна агенция.

мирни преговори войната в Украйна Владимир Путин Володимир Зеленски тристранна среща Абу Даби
