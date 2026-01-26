САЩ ще разположат танкове "Ейбрамс" в Румъния

Съединените щати ще разположат отряд американски войници с танкове "Ейбрамс" в Румъния. Това съобщи началникът на Генералния щаб на отбраната на страната генерал Георгица Влад в интервю за румънската национална телевизия ТеВеРе Инфо, цитирана от БТА.

"Всъщност обсъдих това с върховния главнокомандващ силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич по време на посещението му в Румъния и алиансът ще запази ангажимента си да допринася със сили за отбраната на страната в съответствие с регионалните планове. Съединените щати са се съгласили да подобрят качеството и боеспособността на силите, разположени в Румъния", коментира той.

Отрядът, който ще пристигне в Румъния, е част от нормалното американско присъствие в региона, което се осъществява на ротационен принцип и не представлява увеличение на броя на войниците, се посочва в разпространената информация.

Танковете "Ейбрамс" са основните бронирани машини в американската армия и са считани за едни от най-модерните в света. Румъния е в процес на закупуване на 54 танка "Ейбрамс".

През октомври САЩ обявиха, че ще намалят военното си присъствие в Румъния, като изтеглят батальон от ротационната бригада, разпределена в югоизточния фланг на НАТО, но ще оставят около 1000 войници в страната.

Общият брой на американските и европейските сили, останали разположени в Румъния след решението на Вашингтон да намали присъствието си, е почти 3500 войници, съобщава сайтът Хотнюз.

Министерството на националната отбрана на Румъния отбелязва, че преразпределението на американските сили е резултат от новите приоритети на президентската администрация на Доналд Тръмп.