Георгиев защи участието ни в "Съвета за мир": Издига ни на една от най-високите трибуни в света

Какво уврежда това националните ни интереси, каза министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев по bTV по повод присъединяването на България към Съвета на мира.

По думите му влизането на страната ни е в инициативата на Доналд Тръмп издигна България на една от най-високите трибуни в света.

"България е пряко заинтересована от установяване на траен мир в Близкия изток", допълни министърът, като посочи проблемите с миграцията и възможността български фирми да участват във възстановяването на ивицата Газа.

Няма единна европейска позиция по този въпрос, за разлика от войната в Украйна, добави той.

По думите му ратификацията на документа няма може да бъде гласувана в рамките на този парламент.