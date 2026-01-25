IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Георгиев защи участието ни в "Съвета за мир": Издига ни на една от най-високите трибуни в света

Какво уврежда това националните ни интереси, попита той

25.01.2026 | 20:59 ч. 22
Снимка: БГНЕС

Какво уврежда това националните ни интереси, каза министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев по bTV по повод присъединяването на България към Съвета на мира.

По думите му влизането на страната ни е в инициативата на Доналд Тръмп издигна България на една от най-високите трибуни в света.

"България е пряко заинтересована от установяване на траен мир в Близкия изток", допълни министърът, като посочи проблемите с миграцията и възможността български фирми да участват във възстановяването на ивицата Газа.

Няма единна европейска позиция по този въпрос, за разлика от войната в Украйна, добави той.

По думите му ратификацията на документа няма може да бъде гласувана в рамките на този парламент.

Георг Георгиев Съвета за мир САЩ външен министър
