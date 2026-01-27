САЩ обявиха срещата "Украйна - Русия" в Абу Даби за историческа

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп определи срещата между представители на Русия и Украйна в ОАЕ като историческо събитие, заяви говорителката на Белия дом Каролайн Ливит.

По-рано Ройтерс коментира, че преговорите между делегациите на Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби са приключили, след като на тях са били обсъдени параметрите за прекратяване на войната. Двудневният тристранен формат се проведе за първи път от дълго време.

„Успяхме да обсъдим много неща и е важно, че преговорите бяха конструктивни", коментира украинският президент Володимир Зеленски. За нас гаранциите за сигурност са преди всичко гаранции за сигурност от страна на Съединените щати, добави той

Той заяви, че военните официални представители са определили списък с въпроси за обсъждане на евентуална бъдеща среща. Зеленски отбеляза, че след срещите, проведени през последните няколко дни, всички страни са се съгласили да докладват на столиците си за всеки аспект от преговорите и да координират по-нататъшните стъпки с лидерите си. /БТА