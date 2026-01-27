IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пазар с 2 млрд. души: ЕС и Индия сключиха споразумение за свободна търговия

Страните определиха съюза като “майката на всички сделки”

27.01.2026 | 09:55 ч. 29
EPA/БГНЕС

Премиерът Нарендра Моди съобщи, че Индия и Европейският съюз са постигнали споразумение за свободна търговия, за да задълбочат икономическите и стратегическите си връзки. Споразумението беше сключено след близо две десетилетия преговори и беше наречено "майката на всички сделки“ от двете страни, съобщава АР.

Това е един от най-големите двустранни ангажименти в търговията и идва в момент, в който Вашингтон налага високи мита както на Индия, така и на ЕС.

"Това споразумение ще донесе големи възможности за народите на Индия и Европа. То представлява 25% от световния БВП и една трета от световната търговия“, каза Моди.

Индия засили усилията си за диверсифициране на експортните си дестинации като част от по-широка стратегия за компенсиране на въздействието на по-високите американски тарифи.

"Европа и Индия пишат история днес. Сключихме най-важната сделка от всички - създадохме зона за свободна търговия с население от два милиарда души, от която и двете страни ще се възползват. Това е само началото", каза председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Споразумението ще трябва да бъде официално одобрено от държавите от ЕС, както и от Европейския парламент, преди да може да влезе в сила.

Сделката дава на ЕС разширен достъп до една от най-бързо растящите големи икономики в света, като помага на европейските износители и инвеститори да намалят зависимостта си от по-нестабилни пазари.

За периода 2024-2025 г. двустранната търговия между Индия и ЕС възлиза на 136,5 милиарда долара. Двете страни се надяват да увеличат сумата до около 200 милиарда долара до 2030 г., заявиха представители на индийското Министерство на търговията.

