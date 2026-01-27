Пазар с 2 млрд. души: ЕС и Индия сключиха споразумение за свободна търговия

Премиерът Нарендра Моди съобщи, че Индия и Европейският съюз са постигнали споразумение за свободна търговия, за да задълбочат икономическите и стратегическите си връзки. Споразумението беше сключено след близо две десетилетия преговори и беше наречено "майката на всички сделки“ от двете страни, съобщава АР.
Това е един от най-големите двустранни ангажименти в търговията и идва в момент, в който Вашингтон налага високи мита както на Индия, така и на ЕС.
"Това споразумение ще донесе големи възможности за народите на Индия и Европа. То представлява 25% от световния БВП и една трета от световната търговия“, каза Моди.
Индия засили усилията си за диверсифициране на експортните си дестинации като част от по-широка стратегия за компенсиране на въздействието на по-високите американски тарифи.
"Европа и Индия пишат история днес. Сключихме най-важната сделка от всички - създадохме зона за свободна търговия с население от два милиарда души, от която и двете страни ще се възползват. Това е само началото", каза председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.
Europe and India are making history today.
We have concluded the mother of all deals.
We have created a free trade zone of two billion people, with both sides set to benefit.
This is only the beginning.
We will grow our strategic relationship to be even stronger. pic.twitter.com/C7L1kQQEtr— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 27, 2026
Споразумението ще трябва да бъде официално одобрено от държавите от ЕС, както и от Европейския парламент, преди да може да влезе в сила.
Сделката дава на ЕС разширен достъп до една от най-бързо растящите големи икономики в света, като помага на европейските износители и инвеститори да намалят зависимостта си от по-нестабилни пазари.
За периода 2024-2025 г. двустранната търговия между Индия и ЕС възлиза на 136,5 милиарда долара. Двете страни се надяват да увеличат сумата до около 200 милиарда долара до 2030 г., заявиха представители на индийското Министерство на търговията.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.