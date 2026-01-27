Петте най-трудни лидерски позиции в Брюксел: "Тефлонът", "Диктаторът" и "господин Ремонт"

"В Брюксел никой не те чува да крещиш", казва доктор Каспер Юул в датската политическа телевизионна драма "Borgen". За някои политици Брюксел е мястото, където те изпращат, когато си проблематичен или вече не си нужен у дома. За други има шанс да получат престижна позиция, която надхвърля ранг или опит.

В същото време бюрократи с малък или никакъв медиен опит се появяват пред камерите всеки делничен ден като говорители на Европейската комисия, докато кариерните дипломати се оказват обслужвани от досиета с големи последици за вътрешната политика.

Всички тези хора са обединени от вярата, до известна степен, в проекта на ЕС. Но работата в Брюксел може да се превърне в кошмар (въпреки видимостта, високата заплата и други предимства).

Ето кои хора изпълняват петте най-трудни задачи в Брюксел и защо, според POLITICO:

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО

Може би е получил прякора "Тефлон" от служители в Нидерландия и НАТО, защото нищо не му се лепи, но с Доналд Тръмп в Белия дом, работата на Рюте със сигурност е най-трудната в Брюксел.

В момента неговата роля сякаш е по-малко свързана с управлението на военния алианс и повече с опитите да спре един човек - Тръмп - да разруши цялото нещо.

Бившият холандски премиер има известен успех в ролята си на "шепнещ на ухото" на Тръмп. Не след дълго след като използва речта си в Давос миналата седмица, за да повтори желанието си за Гренландия, американският президент се срещна с Рюте и изненадващо обяви, че са "формирали рамката на бъдеща сделка".

Това обаче постави Рюте в някои неудобни ситуации. Миналия март, когато Рюте и Тръмп се срещнаха в Овалния кабинет, американският президент заяви, че иска да анексира Гренландия, на което холандецът можа само да отговори "Не искам да забърквам НАТО" в това, което разгневи датчаните. Нито една разпоредба в учредителния договор на алианса от 1949 г. не предвижда един съюзник от НАТО да атакува друг, а датският премиер Мете Фредериксен и други предупредиха, че инвазията би означавала края на алианса. По-рано този месец Рюте заяви, че НАТО "изобщо не е" в криза.

Рюте също така предизвика недоумение, когато нарече Тръмп "татенце" - коментар, на който се опита да се възпротиви.

Офисът на Рюте не отговори на искане за коментар за тази статия.

"Напълно разбирам колко трудна е работата му да поддържа единството на НАТО, но е толкова мъчително да го гледам", каза висш дипломат от ЕС, на когото е предоставена анонимност, за да говори свободно. "Да ходиш по въже при насрещен вятър е по-лесно от работата на генералния секретар на НАТО Марк Рюте", каза Николас Паскуал де ла Парте, бивш испански посланик в НАТО и сега член на Комисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент от Европейската народна партия. "Запазването на единството на Атлантическия алианс при настоящите обстоятелства изисква несравнима държавническа мъдрост, за да се смекчи безмилостното балансиране на Тръмп на ръба на конфликта."

Паула Пиньо, главен говорител на Комисията

В ерата на Урсула фон дер Лайен работата на главен говорител се превърна в много трудна задача. Длъжностни лица казват, че председателят на Комисията работи в (метафоричен) бункер, като само началникът на кабинета ѝ, Бьорн Зайберт, е в течение, докато всички останали са или оставени на тъмно, или информирани само въз основа на строго необходимостта да се знае. Много различно от по-колегиалния стил на нейния предшественик, Жан-Клод Юнкер.

Това прави работата на португалската служителка Паула Пиньо, назначена за главен говорител на Комисията през ноември 2024 г. и юрист по образование, една от най-трудните в Брюксел, тъй като тя трябва да отговаря на въпроси от журналисти пред камерите всеки работен ден. Но често Пиньо - немскоговоряща, близка до Михаел Хагер, смятана за съюзник на Зайберт и която е ръководител на кабинета на Валдис Домбровскис - не може да отговори или защото не ѝ е позволено, или защото не ѝ е даден отговор, казват служители и дипломати.

Това направи Комисията по-затворена от всякога. Миналия януари, когато Урсула фон дер Лайен беше хоспитализирана с пневмония, германската информационна агенция DPA съобщи новината. Следващия месец дори известният с непрозрачността си Ватикана не скри факта, че папа Франциск е бил откаран в болница.

Когато предшественикът на Пиньо, Ерик Мамер, се оттегли, сред служителите се появиха шеги за това колко бутилки шампанско е отворил, за да отпразнува, че най-накрая е свободен. Поне жертвата на Мамер беше възнаградена: когато напусна, той получи поста генерален директор в отдела по околна среда.

Пиньо каза пред POLITICO:

"За мен е чест да имам една от уникалните длъжности в Брюксел. Със сигурност не се измерва в комфорта или лекотата на задачите, а в отговорността и трезвостта."

Тя каза, че част от работата "е да се прави разлика между това, което обществеността трябва да знае, и това, което някои медии просто биха искали да знаят."

Кая Калас, външна политика на ЕС

Европейската служба за външна дейност, дипломатическият орган на блока, е създадена през 2010 г. и работата на висшия дипломат, който я ръководи, винаги е била трудна, тъй като страните членки, особено големите, искат да държат външната политика в свои ръце.

Отношенията между Урслуа фон дер Лайен и бившия титуляр на поста, Жозеп Борел, са били много лоши, според официални лица. Още по-лошо е с Калас.

Средиземноморският регион е отнет от Калас, тъй като миналата година Комисията създаде Генерална дирекция за Близкия изток, Северна Африка и Персийския залив (DG MENA). В същото време Комисията активно работи по планове за намаляване на размера на ЕСВД.

В опит да се противопостави, Калас се опита да назначи влиятелен заместник-генерален секретар в лицето на Мартин Зелмайр, страховития бивш началник на кабинета на Юнкер, но ходът беше блокиран от офиса на фон дер Лайен.

"Калас частно се оплаква, че Урсула фон дер Лайен е диктаторка, но тя не може да направи почти нищо по въпроса", каза един висш служител.

Калас също така е от малката Естония, а нейната партия, либералите, е малка, което прави позицията ѝ дори по-слаба от тази на Борел (социалист от Испания).

От офиса на Калас не отговориха на искане за коментар.

Балинт Одор, посланик на Унгария

Унгарският премиер Виктор Орбан обича да се прави на злодей с проруските си и протръмп линии, което затруднява работата на посланика на страната в ЕС. Настоящият посланик, Балинт Одор, се смята за близък до партията Фидес на Орбан, за разлика от неговия предшественик, Тибор Стелбачки, който сега работи за дипломатическия орган на ЕС.

Когато унгарските посланици се опитват да смекчат някои от суровите позиции, идващи от правителството, това създава подозрения в Будапеща относно тяхната лоялност, каза унгарски дипломат. Един служител определи унгарския посланик като "слон в стаята" заради тесните връзки на страната с Кремъл.

По време на унгарското председателство на Съвета на ЕС миналата година някои дипломати изразиха загриженост относно споделянето на определена информация с унгарците поради близостта на Орбан до Русия (унгарският външен министър Петер Сиярто провежда редовни срещи с руския си колега Сергей Лавров, който е под санкции на ЕС). Одор каза пред POLITICO:

"Привилегия е да служа на страната си и да представлявам унгарските интереси."

Марош Шефчович, комисар по търговията

Когато едно досие е трудно за разгадаване, изпратете за словашкия комисар, образован в Москва, по прякор "Господин Ремонт".

Бившият член на Словашката комунистическа партия е комисар от октомври 2009 г., което го прави най-дългогодишният настоящ комисар, след като е служил под ръководството на Жозе Мануел Барозу, както и при Юнкер и фон дер Лайен.

Шефчович е бил призоваван да контролира реакцията на ЕС на извънредни (и сложни) предизвикателства като Брекзит и Европейската зелена сделка, а сега, в ерата на Тръмп, той отговаря за търговията. Той обаче прави повече от това. Например, когато Урсула фон дер Лайен не искаше да отиде в Европейския парламент в Страсбург за дебат относно това дали да я (и следователно него) отстрани от поста, тя изпрати Шефчович вместо това.

От офиса на Шефчович не отговориха на искане за коментар.