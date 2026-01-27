IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Стармър се подигра с Макрон за очилата "Топ Гън"

Британският премиер се пошегува, че ще носи очилата на среща на върха

27.01.2026 | 21:34 ч. 1
Британският премиер Киър Стармър се подигра с френския лидер Еманюел Макрон заради супер готините му медицински слънчеви очила.

Премиерът се появи в комедиен подкаст и поздрави публиката с “bonjour”, носейки същия модел очила, който Макрон направи популярен.

Френският президент привлече вниманието на Световния икономически форум в Давос миналата седмица, носейки тонираните очила за 575 паунда, за да скрие спукан кръвоносен съд в дясното си око. Макрон самоиронизира визията си, наричайки я "l'oeil du tigre“, препратка към песента на рок групата Survivor, използвана във филма за бокс от 1982 г. "Роки III“.

Снощи британският премиер носеше подобен чифт очила, когато се появи в подкаста "Политическата партия“, водено от бившия помощник на лейбъристите Мат Форде. Стармър дори каза, че обмисля да носи очилата и по време на срещи на върха,

Публикувайки кадрите на страницата си в TikTok и маркирайки френския президент, премиерът по-късно написа "Talk to me Goose“, препратка към филмите "Top Gun“, в които Том Круз носи подобни очила.

Британският премиер също използва записа в лондонски театър, за да защити решението си да попречи на кмета на Манчестър Анди Бърнам да се върне в Уестминстър, за да блокира потенциална кандидатура за лидер.

