Ким Чен Ун заплаши враговете си с "мъчителна психическа агония"

Ким Чен Ун заяви, че ще разшири ядрения арсенал на Северна Корея, след като представи подобрена ракетна установка в тест, който според него ще причини "мъчителна психическа агония и сериозна заплаха" на враговете му.

Придружен от дъщеря си тийнейджърка Ким Джу-ае, той наблюдаваше изстрелването на "модернизирана" система за залпов ракетен огън на необитаем остров в Японско море във вторник.

Той заяви, че предстоящият конгрес на Корейската работническа партия ще "изясни плановете за следващия етап за по-нататъшно укрепване на ядрения възпиращ потенциал на страната", добавяйки:

"Днешният тест е от голямо значение за подобряване на ефективността на нашия стратегически възпиращ потенциал. Пътят към постигане на този успех не беше съвсем гладък, но задачата беше изпълнена чудесно от нашите учени и техници. Както винаги съм подчертавал, съответните дейности, които провеждаме, са ясно насочени към нищо друго освен към по-нататъшно повишаване на нивото на нашия възпиращ потенциал срещу ядрена война. Резултатът и значението на този тест ще бъдат източник на мъчителна психическа агония и сериозна заплаха за силите, които се опитват да провокират военна конфронтация с нас."

Новоподобреното оръжие изглежда е версия на това, което е известно на Южна Корея и Съединените щати като KN-25, 600-милиметрова ракетна установка с многоцелеви ракети, която беше тествана преди това през май.

Неуточнената модернизация, за която говори Ким, може да е предназначена да преодолее слабостите на подобни оръжия, използвани от съюзника на Северна Корея Русия срещу Украйна и от Иран срещу Израел. Украинското и израелското заглушаване успешно неутрализира системите за насочване на ракетите; за да се противодейства на това, инженерите могат да използват жироскопи и акселерометри, за да позволят на ракетите да намират целите си точно, без да е необходима GPS връзка.

Южнокорейското разузнаване съобщи, че Ким подготвя дъщеря си, за която се смята, че е в ранна тийнейджърска възраст, за свой наследник. Смята се, че той има три деца: по-голям син и две по-малки дъщери. Джу-ае е второто или третото дете и единственото, чието име е известно.

Във вторник Южна Корея заяви, че работи със САЩ и Япония, за да "управлява канали за бързо споделяне на съответна информация и оценки, когато Северна Корея изстрелва балистични ракети, и че е имало комуникация между трите страни относно последното изстрелване".

"Изстрелванията на балистични ракети от Северна Корея нарушават множество резолюции на Съвета за сигурност на ООН и няма промяна в нашата позиция, че реагираме твърдо в координация с международната общност", се добавя в изявлението.