Един от оцелелите фенове на ПАОК: Не знам какво стана, имаше време да тръгнем надясно

Проговори един от оцелелите след зверската катастрофа в Румъния, при която загинаха седем души, фенове на гръцкия отбор ПАОК. Днес телата на жертвите, както и двама от тримата оцелели, ще бъдат върнати у дома.

"Спомням си всичко, не загубих съзнание нито за миг", каза един от оцелелите пред MEGA. "Не знам, не шофирах. Добре съм, тъй като говоря. Не знам неща, които да ви кажа със сигурност, за да имате отговор. В момента скърбя за приятелите си. Днес е ден на скръб. Не ме интересува какво са свидетелствали. Не мога да знам какво са свидетелствали."

"Има трима оцелели, аз и двама други, които сме в болницата, и седем мъртви. Сам съм в стая, не знам румънски, не знам добре английски. Случайно чух гласовете им, докато минавах с инвалидната количка, за да ми направят ядрено-магнитен резонанс. Чух ги, поне знам, че са живи. Имаха стабилна нощ по отношение на резултатите и днес попитах лекарите как са приятелите ми. Казаха ми добри неща. Много е вероятно всички да заминем със самолет утре. Имам някои фрактури, някои счупвания", допълни той.

"Не съм сигурен как се случи всичко. Сигурно сте видели видеото. Имаше време да тръгнем надясно и нищо нямаше да се случи. Наехме микробуса от Едеса, шофьорът отиде и го взе оттам и ни "натовари" всички от Солун. Бяхме шестима от Иматия, а останалите са от други райони, където всички се срещнахме на обща точка, за която си бяхме уговорили среща. Бяхме като братя, много добри приятели сме", заключи той.

В неделя "Тумба" ще се сбогува със своите орлета

На мача на ПАОК срещу Пансерайкос в неделя всички от ПАОК - играчи, ръководство и фенове - ще отдадат почит на 7-те орлета.

Клубът вече обяви общ вход от 5 евро и паралелно с това подготвя акции в памет на загиналите младежи. Мачът ще е посветен на тях.

Очаква се 20-годишният Константинос и 28-годишният Мариос да се върнат в Гърция скоро. Първият, който напусна болницата в Тимишоара, беше 20-годишният Константинос, който беше откаран с линейка до летището на града, за да може самолетът на EKAB да го вземе и транспортира обратно до Гърция.

Бащата на младежа също се е втурнал в болницата, който, видимо развълнуван, каза:

"Ударил си е главата, шокиран е. Нещата не са лесни, вървим към най-доброто, съболезнования на семействата на жертвите", каза той.

Малко след това 28-годишният Мариос също беше изписан от болницата, който също пристигна на летището с линейка.

Третият пострадал, 20-годишният Костас, трябва да остане известно време в болницата в Тимишоара, тъй като вчера е бил опериран.

Освен това, по обяд специален полет ще репатрира телата на седемте фенове на ПАОК, които загинаха във вторник следобед в Румъния, като C130 излита от Гърция в 13:00 часа.

Междувременно, докато разследването на румънските власти продължава, критични въпроси остават без отговор, като например точните причини за инцидента. Румънските медии твърдят, че в буса е имало алкохол и наркотици, като следи от забранени вещества са били открити в кръвните проби на шофьора.