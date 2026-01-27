Появиха се първи кадри на катастрофата с фенове на ПАОК ВИДЕО

Появиха се първи кадри от момента, в който ван, пълен с фенове на ПАОК, се вряза в ТИР. Седем души загинаха в следствие на катастрофата.

🚨LE CHOC DU MINIBUS DES SUPPORTERS DU PAOK A ÉTÉ D’UNE EXTRÊME VIOLENCE 🕊️🙏🏽 #PAOK pic.twitter.com/TyLIjSCbII — ⚽️Actu Football⚽️ (@Actu_Massilia) January 27, 2026

Ръководството на ПАОК подчерта, че ще направи всичко възможно "ранените да се върнат по домовете си". Става въпрос за оцелелите при тежката катастрофа в Румъния, където седем запалянковци на гръцкия тим загинаха на път за Франция.

"Замръзваме. Думите пресъхват. Болката прониква в тялото и ума. Сълзи се стичат от очите. Мъката те завладява, поставя те на колене, разбива те.

Още един черен ден. Още една неописуема трагедия за семейството на ПАОК.

На добър път на нашите деца, чиято любов към четирите букви ги отведе далеч.

Любовта им към ПАОК ги докара дотам, остави ги там и продължи още, но душите им винаги ще почиват под крилете на Двуглавия орел.

Нашите най-искрени съболезнования на семействата на тези деца. В непоносимата си болка, те няма да са сами. Голямото семейство на ПАОК винаги ще бъде до тях, за да облекчи максимално тази болка.

Мислите ни са и с ранените, които водят собствената си борба.

Ще направим всичко, за да получат възможно най-добрата медицинска помощ, ще се погрижим бързо да се върнат по домовете си, ние винаги ще бъдем до тях.

Само едно желание... Никога повече...", написаха от ПАОК в социалните мрежи

Собственикът на ПАОК - Иван Савидис, и премиерът Кириакос Мицотакис излязоха с изявления след трагедията на територията на Румъния, при която седем гърци загинаха на път за Франция. В Западна Европа те щяха да подкрепят любимия си отбор в среща от Лига Европа.

"Неописуема трагедия почука на вратата ни днес.

Съкрушен съм от несправедливата загуба на млади хора, фенове на нашия любим отбор, които пътуваха, за да подкрепят нашия ПАОК.

Скърбя със семействата и милионите наши сънародници. Нека Бог упокои душите им.

Тези деца, децата на ПАОК, са наши деца, те са членове на едно голямо семейство. И ние правим всичко за нашето семейство и не оставяме никого сам.

Мислите ми са с техните близки. Моля се всичко да мине добре за тези, които бяха ранени и водят критична битка в тези часове", сподели Савидис пред официалния сайт на клуба.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис изрази съболезнованията си във връзка със смъртта на 7 гръцки футболни фенове, загинали при пътнотранспортен инцидент в Румъния. Мицотакис добави, че правителството сътрудничи с местните власти по случая.

В публикация във Facebook министър-председателят заяви, че е "потресен" от инцидента, и изрази съчувствие към семействата на жертвите. "Надявам се ранените да се възстановят възможно най-скоро", допълни той. "Мислите ни са с тях".