Модерна система в буса ли стои зад трагедията, убила седем фена на ПАОК? СНИМКИ/ВИДЕО

Гърция скърби за седемте фена на ПАОК, които загинаха в брутална катастрофа в Румъния на път за Лион, Франция, където отборът им ще се участва в Лига Европа. Според една от версиите, системата за задържане на лентата може и да е отговорна за това, което се е случило на пътя.

Пред стадион "Тумба" на ПАОК, знамената на Двуглавия орел бяха спуснати наполовина от ранния следобед вчера, докато фенове и местни жители пристигнаха, за да оставят цветя, свещи и шалове на ПАОК.

Жена, пристигнала рано следобед, постави първия букет от бели рози.

"Дойдох веднага щом чух. Не мога да повярвам какво се случи", каза тя емоционално пред protothema.gr, спомняйки си пътния инцидент през октомври 1999 г. в Темпи, когато автобус, превозващ привърженици на ПАОК, се сблъска с камион, излезе от пътя и шестима фенове загинаха.

Привържениците, които се събраха снощи пред стадион "Тумба", стояха с часове в пълно мълчание пред импровизирания олтар на дълбока скръб, който непрекъснато нарастваше с нови свещи, шалове и цветя. Феновете продължават да идват пред стадиона и днес.

До голямо знаме на ПАОК, окачено на оградата на стадиона, привърженик постави фланелка на ПАОК с отпечатано послание:

"Безопасен път към рая, наши братя. 27.01.2026 г."

Бруталното видео от момента на катастрофата

Видеорегистратор от камион, движещ се по пътя зад феновете на ПАОК, засне смъртоносната катастрофа, станала в окръг Тимиш, на път DN6–E70, близо до град Лугожелул, на входа на околовръстния път Лугож.

Черният ван, превозващ десет привърженици на ПАОК, току-що беше изпреварил камиона с видеорегистратора. След това изглежда, че сякаш се прибира в дясната лента, но внезапно се връща в насрещната лента и се сблъсква челно с приближаващ камион.

Това, което камерата заснема, спира дъха. Ударът е изключително силен. Превозното средство е изхвърлено от пътното платно с голяма сила, като от него се разхвърчат различни предмети.

🚨LE CHOC DU MINIBUS DES SUPPORTERS DU PAOK A ÉTÉ D’UNE EXTRÊME VIOLENCE 🕊️🙏🏽 #PAOK pic.twitter.com/TyLIjSCbII — ⚽️Actu Football⚽️ (@Actu_Massilia) January 27, 2026

Начинът, по който се е случила катастрофата, повдига десетки въпроси за това какво всъщност се е случило и как ванът се е озовал в насрещното движение, въпреки че изглеждаше, че се връща в правилната лента след завършване на маневрата за изпреварване.

Според информацията шестима пътници във ванa са загинали на място, а седми е починал в линейка. Трима други са ранени и се лекуват в болница в Тимишоара, Румъния.

В наетия ван е имало десет души от Солун, Александрия и Катерини. Според съобщенията, от седемте загинали, трима са от Александрия, двама от Катерини и двама от Солун. Новината за смъртта на феновете на ПАОК удари трите града като бомба.

В Александрия, Иматия, воал на траур покри града. Кметът Панайотис Гкиринис каза, че е разтърсен от неочакваната загуба на своите съграждани, както и на другите привърженици на ПАОК.

"Нямам думи. Целият град е в траур. Мъката е огромна. Те бяха млади хора, фенове на ПАОК", каза кметът на Александрия, добавяйки, че "други привърженици на ПАОК също са тръгнали оттук за Лион, някои със самолет, други с автобус".

Версия - системата за задържане на лента стои зад катастрофата?

Оцелял от катастрофата с микробус във вторник, при която загинаха седем фенове на гръцкия футболен клуб ПАОК и бяха ранени трима, твърди, че системата за задържане на лентата на превозното средство може да е допринесла за инцидента, съобщи неговият лекар в сряда.

Не е ясно къде е седял свидетелят в микробуса.

Кадри от катастрофата показват как черният миниван изпреварва цистерна, превозваща алкохол, връща се в лентата си, преди внезапно да се отклони обратно в насрещното движение и да се сблъска челно с преминаващ камион.

Гръцкият лекар Димитрис Кукулас, говорейки по държавната телевизия ERT, каза, че раненият мъж му е казал, че системата за задържане на лентата е заключила волана, което му е попречило да се върне в лентата си след изпреварване.

Системата за задържане на лентата е система за подпомагане на водача, предназначена да предотврати неволното излизане на превозни средства от лентите им. Използвайки камери и сензори за откриване на маркировка на лентата, тя може да предупреди водача или леко да регулира волана, за да задържи колата в лентата.

Властите разследват множество фактори, за да установят причината за инцидента.

Кукулас каза, че оцелелият е в по-добро състояние от другите двама ранени пътници, като има фрактури главно на долните крайници. Междувременно членове на семействата на жертвите започнаха да пристигат в Румъния, за да идентифицират своите близки.