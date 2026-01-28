Открити са наркотици в буса, в който загинаха седем фена на ПАОК

Разследващите в Румъния са открили нови данни, които биха могли да хвърлят светлина върху случилото се при инцидента в окръг Тимиш, в който загинаха седем гърци, а трима са ранени. Според източници, цитирани от Digi24, в микробуса, участвал в сблъсъка, са открити наркотици. В момента полицията се опитва да анализира кадрите от трагедията.

По първоначална информация разследващите обмислят и възможността за употреба на забранени вещества при тежкия инцидент в окръг Тимиш. След разследването на мястото на инцидента, полицията е открила няколко плика, съдържащи забранени вещества в превозното средство, и разследването в тази насока вече тече, за да се установи на кого са принадлежали и дали някой от хората в микробуса ги е консумирал преди инцидента.

Успоредно с това, служителите на реда анализират, секунда по секунда, изображенията, заснети от камерите за наблюдение, за да реконструират динамиката на трагедията.

Разследването има за цел да изясни причините, поради които водачът не се е върнал в лентата си и се е сблъскал челно с камион, движещ се в насрещната посока. На изображенията, заснети от камера на таблото, се наблюдава как водачът е изпреварил и въпреки че има време да се включи отново в лентата, той странно променя посоката си и се удря челно в камион.

Един от тримата оцелели казал на лекар, че воланът на микробуса е блокирал по време на изпреварване заради системата за подпомагане на движението в лентата, съобщават Protothema и ERTnews.

"Воланът блокира при изпреварване заради системата Lane Assist", твърди той.