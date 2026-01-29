Европейските ябълки са пълни с “коктейли от пестициди”

Тринадесет европейски държави продават ябълки на пазари и в супермаркети с обезпокоително изобилие от остатъци от пестициди, известни като "коктейли от пестициди“, според доклад на неправителствена организация, призоваваща Европейския съюз да регулира излагането на тези химикали.

Белгия, Хърватия, Чехия, Дания, Франция, Германия, Унгария, Италия, Люксембург, Нидерландия, Полша, Испания и Швейцария са съобщили за замърсяване на ябълки, според последния доклад на Мрежата за действие срещу пестициди (PAN) Europe, който критикува процедурата на ЕС за оценка на риска, тъй като разглежда пестициди в силози и пренебрегва ефекта на "коктейл“.

"Един от най-поразителните резултати е, че 85% от тестваните ябълки съдържат множество остатъци от пестициди“, каза активист в PAN Europe. "Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) е бил натоварен преди 20 години да разработи методология за регулиране на ефектите на коктейла от пестициди, но те все още не изпълняват това законово задължение".

Докладът посочва, че ако тези ябълки се продават като преработена бебешка храна, 93% от тях биха превишили законовата граница на ЕС за нива на пестициди за деца под 3 години.

"Младите родители не са наясно, че храненето на децата им с пресни конвенционални плодове или зеленчуци силно увеличава излагането им на пестициди, понякога повече от 600 пъти. Публичните власти трябва да ги информират и да насърчават приоритетно биологичните храни", добавя активистът.

Осъдителният доклад идва в момент, когато правилата на ЕС за справяне с "коктейлите от пестициди“ остават в неизвестност, като множество активисти призовават Европейската комисия и EFSA да ускорят оценката на кумулативния риск от пестициди, пише Euronews.

Докато въпросът за оценката на комбинираните ефекти на множество пестициди беше признат за първи път през 2005 г., едва през 2020 г. EFSA проведе пилотна оценка на комбинираните ефекти върху щитовидната жлеза и нервната система.

От 2021 г. насам Комисията и EFSA работят за разширяване на оценките на кумулативния риск до повече групи пестициди, като целта е да ги интегрират напълно в законодателството до 2030 г.

Говорител на EFSA заяви пред Euronews, че работата по оценката на проблема с "коктейла от пестициди“ е "сложна“, включваща големи набори от данни, нови софтуерни инструменти и широко сътрудничество с партньори от ЕС и международни партньори.

Пестициди и "вечни химикали“

Научното проучване на PAN Europe е проведено между 1 и 20 септември 2025 г., по време на което изследователите са подбрали от три до пет проби от различни местно произведени конвенционални ябълки от супермаркети или пазари, за общо 59 проби от ябълки, отглеждани в страната, според доклада.

Резултатите показват, че 71% от пробите от ябълки съдържат поне един остатък от категорията на ЕС на най-токсичните пестициди, 64% съдържат поне един остатък от PFAS пестициди, известни още като "вечни химикали“, а 36% съдържат невротоксичен пестицид.

Флудиоксонил, PFAS пестицид, е открит в близо 40% от пробите, според доклада, в който се отбелязва, че опасният химикал е класифициран като ендокринен разрушител в ЕС през 2024 г.