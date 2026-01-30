Акула уби 13-годишно момче в Бразилия

Акула нападна и уби вчера 13-годишно момче по време на плуване на плаж в Олинда, в североизточния бразилски щат Пернамбуко.

Инцидентът е станал на плажа Прайя дел Шифре, където детето е плувало с приятели въпреки наличието на предупредителни табели за честа активност на акули в района.

Очевидци разказват, че момчето е било нападнато в гръб, което е довело до тежки наранявания. То е било транспортирано в болница в Олинда, където е починало вследствие на масивна кръвозагуба.

По данни на Щатския комитет за наблюдение на инциденти с акули, от 1992 г. насам в Пернамбуко са регистрирани 82 нападения от акули, от които 27 със смъртен изход.

Властите уточняват, че по плажовете в Ресифе и Олинда са поставени предупредителни знаци поради високия риск от срещи с акули. Районите са популярни туристически дестинации, особено по време на карнавалния сезон.