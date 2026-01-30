Тръмп иска да го боготворят така, както севернокорейците Ким Чен Ун ВИДЕО

Доналд Тръмп очевидно продължава да е фен на Ким Чен Ун, въпреки че севернокореецът не е в добри отношения със САЩ през последните години.

Във видео, заснето през 2025 г., но разпространяващо се онлайн сега, Тръмп е уловен от "горещ микрофон" да казва, че иска народът му да го третира така, както хората на Северна Корея се отнасят към лидера си Ким Чен Ун.

"Той е глава на държава... той говори, а хората му веднага скачат на крака и седят мирно. Искам и моите хора да направят същото", казва Тръмп във видеото.

През втория си мандат Тръмп периодично говори за перспективата за взаимодействие със Северна Корея. Той описа страната като "голяма ядрена нация" - за голямо огорчение на съюзниците на САЩ в Североизточна Азия - и подчерта "много добрите си отношения" с Ким. В началото на 2025 г. той намекна, че "вероятно ще направи нещо с него в даден момент".

Докато беше в Южна Корея, Тръмп пренебрегна тест на крилати ракети от Пхенян и каза, че „ще се върнем и ще се срещнем в някакъв момент в не толкова далечно бъдеще със Северна Корея“.

Инстинктът на президента да търси взаимодействие със Северна Корея предоставя важна възможност за Съединените щати, които са изправени пред предизвикателна глобална ядрена среда на фона на трудни отношения както с Русия, така и с Китай. Неограниченият характер на ядрените и конвенционалните военни програми на Северна Корея, задълбочаващият се съюз между Москва и Пхенян и нарастващите рискове от сблъсъци между двете Кореи създават сериозни причини за взаимодействие.

Въпреки че Тръмп и неговите съветници не успяха да намерят път към ангажиране със Северна Корея през първите си единадесет месеца на поста, началото на 2026 година може да представи най-добрата възможност за нов натиск от страна на САЩ. Освен това позицията на Ким по отношение на преговорите със Съединените щати се втвърди значително след неуспехите на първия мандат на Тръмп, но последните показатели сочат, че остава известна възможност. Но за да създаде инерция, Тръмп трябва да формулира политическа линия, която ще улесни Ким да потвърди интереса си към преговорите.