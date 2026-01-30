Тръмп не дремел на заседания, само притварял очи от скука

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери, че ако му се е случвало да затвори очи по време на заседание на правителството му, то не е защото спи, а защото се отегчава, предаде Франс прес.

Той визираше конкретно случай от август по време на продължило три часа правителствено заседание.

"Малко беше скучно", сподели Тръмп относно това съвещание, по време на което министрите му го засипаха един след друг с похвали, преди да се наложи той да отговаря и на въпроси на присъстващите журналисти.

Критици на Тръмп обаче заявиха, че той е задрямал тогава.

"Не съм спал. Само затворих очи, защото страшно много ми се искаше да стана и да си тръгна", заяви Тръмп

Вчера президентът събра отново правителството си за втори път от връщането си на власт, но заседанието продължи само час и после Тръмп не даде изявление за журналистите.

В последно време в медиите се появиха въпроси относно здравето на Тръмп във връзка със синините по ръцете му. В неотдавнашно интервю за "Уолстрийт джърнъл" Тръмп заяви, че тези синини са резултат от ежедневно взимане на аспирин от 325 милиграма и добави, че неговите лекари са му казвали, че е по-добре да вземе по-малки таблетки.

"Казват, че аспиринът улеснява кръвообращението, аз не искам сърцето ми да изпомпва гъста кръв", заяви тогава Тръмп. /БТА