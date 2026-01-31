Синдикатите са бесни: Френските очила на Макрон се оказаха италиански

Елисейският дворец се опита да отклони подигравките към синьо оцветените авиаторски слънчеви очила на президента Еманюел Макрон, като отпразнува френска история на успеха и посочи, че продажбите на слънчевите очила са се увеличили рязко, откакто той е започнал да ги носи публично.

Оказа се обаче, че слънчевите очила Henry Jullien на цена от 659 евро, които той носеше, за да покрие спукан кръвоносен съд в дясното си око, може да не са толкова френски, колкото се смяташе някога.

Въпреки че Maison Henry Jullien официално е базирана в департамента Юра в Източна Франция, тя е собственост на италианската група iVision Tech, която според синдикатите е преместила производството си в Италия.

"Те не се произвеждат в Юра", каза Жулиен Форестие, ръководител на местен синдикат на производителите на очила. "Тук са останали само трима души и те извършват само следпродажбено обслужване. В най-добрия случай се произвеждат в Италия, а в най-лошия - в Азия."

Вместо да представят френската индустрия, слънчевите очила Pacific S01 на Макрон биха могли да подчертаят предизвикателствата, пред които е изправен секторът, включително високите данъци и разходите за труд.

"Ако говорите за марки, произведени във Франция, това е добре, но е добре и ако те действително са произведени във Франция", каза Жан-Ив Равидер, кмет на Лон-льо-Соние, градът в Юра, където Maison Henry Jullien е основана през 1921 г. Френската марка е придобита от италианската компания през 2023 г.

iVision Tech настоява, че очилата със сребърни рамки в стил Top Gun са произведени във Франция и организира пресконференция във фабриката тази седмица. Журналисти от местни вестници видяха известно производство в ход, но компанията призна, че може да произвежда само 1000 чифта слънчеви очила годишно в Лон-льо-Соние в сравнение с един милион в Италия.

Твърденията на компанията, че авиаторските очила Pacific S01 все още се произвеждат във Франция, не успяха да убедят синдикатите и местните власти.

"Единственото, което искаме, е истината да излезе наяве", каза Форестие, цитиран от The Times. "Производството във Франция не винаги е лесно."

По-рано тази седмица сър Киър Стармър се пошегува с Макрон, като сложи чифт слънчеви очила на комедийно събитие в Лондон. Той сподели клип в акаунта си в TikTok, в който слага слънчевите очила и казва: "Bonjour."

Търсенето на слънчеви очила Henry Jullien се увеличи, след като Макрон ги сложи на Световната икономическа среща на върха в Давос, което доведе до 65% скок в цената на акциите на iVision Tech само за няколко дни.