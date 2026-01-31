IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 63

Изтичане на газ е причинило взрива в иранския пристанищен град

4-годишно момиченце е загинало

31.01.2026 | 21:15 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Изтичане на газ е причината за взрива в иранския пристанищен град Бандар Абас, съобщи началникът на местната полиция, цитиран от иранската новинарска агенция Мехр.

По данни на близката до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) новинарска агенция Тасним при експлозията в Бандар Абас е загинал най-малко един човек и 14 души са били ранени.

Тасним отхвърли като "напълно неверни" разпространяваните в някои социални мрежи твърдения, че мишена на взрива е бил командир от военноморските части КГИР. 

В Бандар Абас се намира най-важното иранско контейнерно пристанище.

Свързани статии

По държавната телевизия на Иран ръководителят на пожарникарите в Бандар Абас  - Мохамад Амин Лайгат, заяви, че при взрива в града са били разрушени два етажа на 8-етажна жилищна сграда.  Няколко коли и магазини също са пострадали при взрива, поясни той и разказа, че жертвата на експлозията е момиченце, допълва Франс прес.

Ирански медии днес съобщиха за няколко взрива в различни райони на Южен Иран. Началникът на противопожарната служба в град Ахваз заяви, че четирима души са загинали при експлозия на газова инсталация в жилищна сграда в града. По-късно през деня Мехр съобщи, че жертвите в Ахваз са се увеличили с още една и че има най-малко двама ранени.

Очевидци разказват и за взрив в района на Техеран. 

Двама израелски официални представители заявиха за Ройтерс, че Израел не е замесен в серията от взривове в Иран, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

иран взрив
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem