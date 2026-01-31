Изтичане на газ е причинило взрива в иранския пристанищен град

Изтичане на газ е причината за взрива в иранския пристанищен град Бандар Абас, съобщи началникът на местната полиция, цитиран от иранската новинарска агенция Мехр.

По данни на близката до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) новинарска агенция Тасним при експлозията в Бандар Абас е загинал най-малко един човек и 14 души са били ранени.

Тасним отхвърли като "напълно неверни" разпространяваните в някои социални мрежи твърдения, че мишена на взрива е бил командир от военноморските части КГИР.

В Бандар Абас се намира най-важното иранско контейнерно пристанище.

По държавната телевизия на Иран ръководителят на пожарникарите в Бандар Абас - Мохамад Амин Лайгат, заяви, че при взрива в града са били разрушени два етажа на 8-етажна жилищна сграда. Няколко коли и магазини също са пострадали при взрива, поясни той и разказа, че жертвата на експлозията е момиченце, допълва Франс прес.

Ирански медии днес съобщиха за няколко взрива в различни райони на Южен Иран. Началникът на противопожарната служба в град Ахваз заяви, че четирима души са загинали при експлозия на газова инсталация в жилищна сграда в града. По-късно през деня Мехр съобщи, че жертвите в Ахваз са се увеличили с още една и че има най-малко двама ранени.

Очевидци разказват и за взрив в района на Техеран.

Двама израелски официални представители заявиха за Ройтерс, че Израел не е замесен в серията от взривове в Иран, пише БТА.