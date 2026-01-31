Експлозии отекнаха в Иран, 4-годишно момиченце загина СНИМКИ/ВИДЕО

Експлозии бяха регистрирани в Иран, след като режимът отрече информацията, че е бил атакуван военен лидер, на фона на рязко изострено напрежение в региона.

Първият взрив е станал в събота в южното иранско пристанище Бандар Абас, съобщиха местни медии. Загинало е едно дете - четиригодишно момиченце, а още 14 души са ранени. Втората експлозия, на повече от 1000 километра разстояние, в град Ахваз, е отнела живота на четирима души, потвърдиха местните власти.

Израел отрече да има каквото и да е участие в ударите.

Информациите в социалните мрежи, че при взрива в Бандар Абас е бил целенасочено атакуван командир от военноморските сили на Революционната гвардия, са "напълно неверни".

Експлозията е ударила осеметажна сграда и е причинила сериозни разрушения между първия и третия етаж, съобщи агенция "Фарс“. Радио "Персийски залив" добави, че са повредени и няколко автомобила, както и магазин в района. Спасителни и противопожарни екипи са на мястото на инцидента.

Причината за взрива засега остава неизвестна.

От службата за управление на кризи в провинция Хормозган написаха в Telegram: "Причините за инцидента се разследват и резултатите ще бъдат обявени по-късно от официалните власти.“

Пристанището Бандар Абас се намира на Ормузкия проток - ключов морски маршрут между Иран и Оман, през който преминава около една пета от световния морски петролен трафик.

Случаят идва на фона на нарастващо напрежение в региона, докато САЩ увеличават военното си присъствие в близост.

Той следва и вълна от национални протести в Иран - започнали заради икономически проблеми, но бързо прераснали в опит за сваляне на режима. Демонстрациите бяха брутално потушени от Иранската революционна гвардия, като броят на загиналите се смята за хиляди.

По-рано тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че "огромна армада" се насочва към Иран, като предупреди, че ако двете страни не постигнат споразумение, "ще видим какво ще се случи", пише Sky News.

🚨 Multiple explosions inside Iran! In Bandar Abbas, the commentator says the building was hit and that the explosion had an unusually intense sound. In Ahvaz, the building shows extensive structural damage consistent with a powerful explosion, with collapsed floors, shattered… pic.twitter.com/Inuu57XQXt — The Iran Watcher 🇮🇷 (@prznsoccer) January 31, 2026