Пролетта е тук, влагата е налице, температурите се покачват - идеалните условия за кърлежите. А те се завръщат по-агресивни от всякога.

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в Съединените щати кърлежите смучат повече кръв от обикновено. С официално започналия сезон на кърлежите, от април до октомври, посещенията в спешните отделения се увеличават драстично, според CDC. Този скок е счупил десетгодишен рекорд, дори преди да е отминал обичайният пиков период.

Тези цифри са тревожни, най-вече защото ухапването от кърлеж далеч не е безобидно. Кърлежите могат да предават множество заболявания, включително Лаймска болест, вирус Хартланд и петниста треска по Скалистите планини. Още по-любопитно е, че ухапването от някои видове може да предизвика и рядко състояние, причиняващо алергия към червено месо, наречено алфа-гал синдром.

Кърлежите се срещат най-често под 1500 метра надморска височина, в гори, влажни храсти и висока трева в ливади и гори. Сега те се размножават дори в парковете и градините на големите градове.

От 10 до 20% от кърлежите носят бактериите, отговорни за Лаймската болест, която може да бъде ефективно лекувана с антибиотици. Ако обаче не се лекува, може да доведе до възпалителни усложнения, засягащи ставите, нервната система или сърцето. Увеличението на ухапванията от кърлежи далеч не е незначително, а изменението на климата е допринасящ фактор.

Постоянното повишаване на температурите поради глобалното затопляне позволи на кърлежите, които не обичат студа, но виреят в топло и влажно време, значително да разширят географския си ареал.

Как може да се предпазим?

Най-добрият начин е да носим дълги дрехи по време на разходки в гората или на друго място. Бърза проверка на дрехите ви след завръщане у дома и душ в рамките на два часа след тези екскурзии на открито биха могли да ви помогнат да се отървете от тях.

Препоръчително е кърлежът да се отстрани бързо с помощта на инструмент за отстраняване на кърлежи. След това дезинфекцирайте мястото и наблюдавайте за евентуални симптоми. Ако забележите кръгло зачервяване около ухапването или ако получите симптоми като треска, умора или мускулни или ставни болки, незабавно се консултирайте с лекар.