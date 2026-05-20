Скутър Браун не се притеснява от провокативните сцени на гаджето си Сидни Суийни

Тя се снима разголена в сериала "Еуфория"

20.05.2026 | 22:45 ч.
Снимка: Getty Images

Връзката между Сидни Суийни и Скутър Браун явно е силна и стабилна. 44-годишният музикален продуцент е фен на работата на 28-годишната актриса.

Сега се излъчва третия сезон на сериала "Eуфория", в който Сидни влиза в ролята на Каси. В сезона Каси е OnlyFans инфлуенсър и има доста провокативни, разголени сцени.

И сега източник твърди, че това не притеснява Браун. Той подкрепя кариерата на Суийни и тези провокативни сцени и няма драма между двойката.

"Скутър няма абсолютно никакъв проблем с по-провокативните сцени на Сидни в "Eуфория" или с която и да е работа, която тя върши като актриса. Той напълно разбира, че това е част от нейната работа и уважава това колко отдадена е тя на занаята си", обясни източник на "Page Six".

