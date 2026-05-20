Щамът на ебола Бундибуджио в Конго е рядък, няма лечение

Бундибуджио (Bundibugyo) е по-рядък щам на еболата, за който липсват ваксини или специфично лечение, предаде АП, като цитира учени. Той причини епидемичен взрив в Демократична република Конго с над 130 предполагаеми жертви. Липсата на ваксини затруднява овладяването на ситуацията, тъй като съществуващите медицински мерки са разработени основно за други щамове на ебола, допълва АП.

„Все още няма нищо, което дори да се доближава до етап на клинични изпитвания“, обясни д-р Селин Гаундър, епидемиолог и специалист по инфекциозни болести, лекувала пациенти в Западна Африка по време на епидемията от ебола през 2014–2016 г. „Това означава, че спешните екипи, здравните служители и хуманитарните работници на практика са принудени да се върнат към базовите методи за овладяване на заразата“, обясни тя.

Д-р Васи Мурти от Световната здравна организация (СЗО) посочи, че най-перспективната експериментална ваксина срещу щама Бундибуджио ще бъде разработена най-рано след половин година.

Той е причинил общо три огнища, като всички те са локализирани в басейна на река Конго, посочва д-р Том Ксиажек, вирусолог от Медицинския факултет на Тексаския университет. Той е ръководил Отдела за специални патогени към американските Центрове за контрол и профилактика на заболяванията (CDC) – звеното, идентифицирало вируса за първи път през 2007 г.

Останалите патогени, които причиняват болестта ебола, са едноименният вирус, известен още като заирски вирус, вирусът Судан и вирусът Тай форест, при който досега не са наблюдавани мащабни огнища. Заразата се предава при близък контакт с телесни течности от болни или починали — пот, кръв, изпражнения. Според експертите най-застрашени са здравните работници и близките, които се грижат за болните, отбелязва АП.

„Поради тази причина лекарите и медицинските сестри често са сред първите заразени и сред първите жертви“, отбелязва Гаундър. На базата на досегашните данни специалистите предполагат, че щамът Бундибуджио е с малко по-ниска смъртност в сравнение с вирусите Ебола и Судан.

„Според мен смъртност над 30% е изключително тревожна, но е трудно да се правят прецизни изводи, тъй като все още нямаме достатъчно натрупан опит“, споделя епидемиологът.

„При предишните две огнища на Бундибуджио първите случаи са били открити навреме, което е позволило незабавна реакция от страна на здравните власти", пояснява д-р Том Ксиажек. Мерките са включвали осигуряване на адекватни предпазни средства за медицинския персонал, локализиране и изолиране на контактните лица, както и прилагане на поддържаща терапия. „Качествените медицински грижи значително понижават нивата на смъртност“, допълва той. „Това включва интензивна интравенозна хидратация или засилен прием на течности през устата“, пояснява д-р Селин Гаундър.

В момента усилията на здравните екипи са насочени към идентифициране и изолиране на болните, проследяване на техните контакти и разяснителни кампании за превенция на заразата. Д-р Гаундър припомня, че по време на епидемията в Западна Африка осигуряването на безопасни погребения се е оказало решаващо за прекъсване на веригата, тъй като много хора са се заразявали при подготовката на телата на своите близки за траурните обреди. Много важно е също медицинският персонал да разполага с адекватни лични предпазни средства, подчертават експертите.

„Разбира се, ситуацията е трудна, тъй като ваксините са сред най-мощните ни инструменти за борба с инфекциите“, казва Лина Моузес, епидемиолог от университета „Тулейн“ в Луизиана. Тя обаче допълва, че останалите методи на общественото здравеопазване - като здравната просвета, проследяването на контактните лица и бързата диагностика - остават ефективни. „Важно е да не забравяме, че всяко едно огнище на ебола в Демократична република Конго до момента е било успешно овладяно, а страната вече преминава през своето седемнадесето огнище“, добавя тя.