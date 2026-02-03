Кметът на с. Гинци за тройното убийството: Двама ги познавам, всички се страхуваха от тях

Труповете на мъжете, открити в хижа Петрохан, били наредени един до друг с огнестрелни рани в главите. Полицията все още не може да каже дали става дума за убийство или самоубийство. Това разкри кметът на с. Гинци Георги Тодоров, който твърди, че е виждал мъжете и преди.

"Около 14:00 ч. началникът на полицията ме информира, че има три трупа в района на хижа "Петрохан" и да имам готовност да посетим района. Бяха спецслужбите на ДАНС вътре в изгорялата сграда. След това влязоха криминалистите от София. Вътре имаше три трупа, застреляни, един до друг наредени. Разпознах ги, тъй като няколко пъти съм имал среща с тези хижари. Никой не знае имало ли е още хора", разаза той пред Нова тв. "Намерени са оръжия, гилзи. В убитите се намериха три пистолета и една карабина под единия. На единия му беше обгорена брадата, на другия му бяха изгорели дрехите на гърба."

По думите му до телата е имало празни гилзи. Той потвърди и информацията, че къщата е била пълна с оръжия.

"И тримата са били застреляни с изстрели в главите. Кучетата също са изгорели. Сградата отново се възпламени след огледа, пожарната отново я гаси", каза още Тодоров.

По думите му мъжете постоянно са живеели там:

"Казваха ми, че опазват горите и околната среда. Спираха хората, не им даваха да си берат боровинки, да си работят ливадите. Искаха лични карти, правих им забележка. Имаха камери и дронове на много места. Бяха заградили пътеката от връх Ком за Емине, накарах ги да си преместят оградата. Не пускаха цивилни да влизат в хижата."

Разказва, че идвали и хора от Министерство на земеделието, но са настоявали кметът на селото да идва с тях в хижата, защото ги е било страх.

Допълва, че десетина души са живеели в хижата. Никой не е знаел с какво се занимават там.

"Познавах лично единия - Иво, беше им като отговорник. Предупредих го че не е за там - изглеждаше свестен. С какво се занимаваха - не ги разгадахме, никой не знае. Бяха много въоръжени. Вторият от труповете малко го познавах - беше собственик на хижата, а третият не го знам, а беше и по очи", каза още Тодоров.

Твърди се, че един от убитите мъже се обадил на майка си, че не се чувства в безопасност и очаква нещо лошо да се случи. Именно тя е подала сигнал до 112.

В хижата са били 4-ма, но са открити 3 трупа. От полицията и прокуратурата все още са лаконични. Всички мъже са били с рана в главата.

"Там не даваха пиле да прехвръкне, имаше бариери, камери по боровете. Има един или двама, които ги издирват, единият към Бургас май тръгнал", каза кметът на Гинци.